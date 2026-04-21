Una giornata indimenticabile ha visto Giulio Pellizzari trionfare nella seconda tappa del Tour of the Alps, con un arrivo spettacolare a Val Martello. Il giovane ciclista marchigiano, portacolori della Red Bull‑BORA‑hansgrohe, ha sferrato un attacco decisivo sulla salita finale, riuscendo poi a imporsi in uno sprint ristretto. Questa vittoria segna la sua seconda affermazione da professionista, dopo il successo ottenuto lo scorso anno in una frazione della Vuelta di Spagna. Grazie a questa performance eccezionale, Pellizzari non solo ha conquistato la tappa, ma è anche balzato al comando della classifica generale della prestigiosa corsa a tappe, confermando il suo status di una delle più brillanti promesse del ciclismo italiano.

Al termine della gara, un euforico Pellizzari ha condiviso tutta la sua immensa soddisfazione: "Una giornata folle. Sono venuto qui già due anni fa e sono arrivato terzo come miglior risultato. Lo scorso anno ho fatto secondo come miglior piazzamento e finalmente quest’anno sono riuscito a vincere. Questa secondo me è una delle corse più belle del mondo". Un momento di particolare commozione è stato dedicato al ricordo di Stefano Casagranda, ex ciclista professionista e padre della sua fidanzata Andrea, scomparso lo scorso ottobre. Pellizzari ha inoltre voluto sottolineare il fondamentale supporto dei suoi compagni di squadra: "Devo ringraziare i miei compagni, che hanno fatto un lavoro incredibile.

Ero un po’ stanco prima dell’ultima salita, non ero sicuro di come stavano le gambe, ma alla fine sono riuscito a vincere, anche per loro".

La Cronaca della Tappa: Percorso e Protagonisti

La seconda frazione del Tour of the Alps, un percorso impegnativo di 147,5 chilometri, ha preso il via da Telfs in Tirolo per concludersi a Val Martello in Alto Adige. La tappa è stata animata da una lunga e coraggiosa fuga di Mattia Gaffuri, il quale è stato ripreso dal gruppo dei migliori solo sulle rampe della salita finale, caratterizzata da una pendenza media dell’8%. Nel gruppo di testa, oltre al vincitore Pellizzari, si sono distinti nomi importanti come Arensman, Bernal, Finn e Vlasov. L'epilogo si è deciso in una emozionante volata, dove Pellizzari ha dimostrato la sua superiorità, precedendo nettamente Arensman e Gaffuri.

Il 22enne marchigiano ha così consolidato la sua posizione, conquistando la maglia di leader della classifica generale, con Arensman e Gaffuri a seguire. Degno di nota è stato anche il dodicesimo posto di Domenico Pozzovivo, che ha fatto il suo rientro alle corse dopo aver annunciato il ritiro nel 2024, mostrando subito un ottimo stato di forma.

Classifica Generale e Prospettive Future

Il Tour of the Alps si conferma una delle competizioni a tappe più significative nel calendario ciclistico internazionale, fungendo spesso da banco di prova per i futuri protagonisti. Questa edizione, in particolare, sta mettendo in luce diversi giovani talenti italiani. La vittoria odierna rafforza la candidatura di Pellizzari tra i favoriti anche in vista del prossimo Giro d’Italia.

La classifica generale provvisoria, dopo questa seconda tappa, vede Giulio Pellizzari saldamente in testa, con un vantaggio di quattro secondi su Arensman e sei secondi su Gaffuri. L'attenzione si sposta ora sulla terza frazione, che si snoderà per 175,1 chilometri da Laces ad Arco, promettendo ulteriori emozioni e possibili ribaltamenti. Il successo di Pellizzari, frutto di una strategia di squadra impeccabile, esalta le ambizioni della Red Bull‑BORA‑hansgrohe in questa avvincente edizione della corsa.