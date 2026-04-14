Paul Seixas, 19enne fenomeno nuovo nel mondo del ciclismo, è al centro di un acceso intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere addirittura il presidente francese Emmanuel Macron. Il giovanissimo atleta, attualmente sotto contratto con il team Decathlon CMA CGM fino al 2027, ha manifestato la volontà di non rinnovare l’accordo, lasciando aperta la porta a nuove opportunità. Diversi top team, tra cui UAE Emirates XRG, INEOS Grenadiers e Red Bull-BORA-hansgrohe, si sono fatti avanti per assicurarsi le prestazioni del talento francese, il quale avrebbe formulato una richiesta economica di circa 8 milioni di euro all’anno.

Macron intervenne già con Mbappè

Secondo quanto riportato da Eurosport Spagna, la questione avrebbe raggiunto livelli istituzionali, con il presidente Macron che sarebbe intervenuto in prima persona per sostenere la permanenza di Seixas all’interno della compagine francese Decathlon CMA CGM. Il capo dello Stato avrebbe espresso piena disponibilità nel supportare il team nelle trattative, arrivando addirittura a colloquiare direttamente con il ciclista e il suo manager Joona Laukka.

Questo gesto sottolinea l’importanza attribuita a Seixas come simbolo di rinascita del ciclismo francese. L’interesse di Macron nel settore sportivo non è una novità. Nel 2022, infatti, il presidente aveva svolto un ruolo cruciale nel prolungamento del contratto di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain, definito dallo stesso Macron come una figura fondamentale per il futuro sportivo e culturale della Francia.

Anche in quel caso, l’intervento presidenziale aveva contribuito a dissuadere Mbappé da un trasferimento al Real Madrid, consolidando il legame tra il campione e il calcio francese.

Seixas nuovo eroe di Francia

Per Macron, Paul Seixas rappresenta non solo un talento sportivo di valore internazionale, ma anche un potenziale eroe nazionale capace di riportare la Francia alla vittoria nel Tour de France dopo 41 anni di assenza dal gradino più alto del podio. La sua permanenza nella squadra francese non sarebbe dunque soltanto una questione contrattuale, ma un investimento nell’identità sportiva e nel prestigio nazionale.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se l’intervento presidenziale avrà effetto e se Seixas deciderà di rimanere fedele a Decathlon CMA CGM o accetterà una delle offerte prestigiose provenienti dall’estero. Nel frattempo, il giovane corridore continua a concentrarsi sulle sue performance sportive, consapevole di essere già al centro dell’attenzione mondiale.