Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, uno dei nomi più illustri nella storia del pallone romeno. Il tecnico, ottantenne, è deceduto a Bucarest il 7 aprile 2026, dove era ricoverato in ospedale dal 29 marzo scorso in stato di coma. La notizia della sua morte è stata diffusa dai media locali e confermata dalle autorità sanitarie.

Gli ultimi giorni e la scomparsa

Il ricovero di Mircea Lucescu era avvenuto il 29 marzo, a seguito di un grave infarto. Le sue condizioni erano peggiorate progressivamente, portandolo a un coma irreversibile.

La morte è sopraggiunta il 7 aprile 2026, a pochi giorni dalle sue dimissioni da commissario tecnico della nazionale romena. Si è trattato di un doppio infarto, verificatosi poche ore dopo aver lasciato la guida della squadra.

Una carriera tra Romania e Italia

Mircea Lucescu è ricordato come il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno. La sua impronta è stata profonda, sia alla guida di numerosi club che della nazionale. La sua lunga esperienza internazionale lo ha portato anche in Italia, dove ha allenato squadre di prestigio come il Pisa, il Brescia e l'Inter, contribuendo a forgiare la sua reputazione. La sua capacità di innovare e la sua visione tattica lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni.

L'eredità nel calcio romeno

La figura di Lucescu è stata un vero e proprio emblema per il calcio del suo paese. Riconosciuto a livello mondiale, è stato uno dei tecnici e giocatori più vincenti della Romania. La sua dedizione e i suoi successi hanno contribuito a elevare il profilo del calcio romeno sulla scena internazionale. Il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di tutti coloro che hanno apprezzato il suo inestimabile contributo allo sport.