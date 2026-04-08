Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dove affronterà il monegasco Valentin Vacherot in una sfida inedita e particolarmente attesa. Questo incontro rappresenta un banco di prova cruciale per il tennista carrarino, che arriva a Montecarlo dopo un periodo segnato da problemi fisici e risultati altalenanti tra Indian Wells e Miami.

Musetti, infatti, ha registrato un’uscita precoce contro Marton Fucsovics a Indian Wells e non ha partecipato al torneo di Miami a causa di difficoltà fisiche emerse proprio in Florida.

Per il tennista toscano, che lo scorso anno aveva brillato raggiungendo la finale a Montecarlo contro Carlos Alcaraz, è fondamentale difendere i punti conquistati e rilanciare le proprie ambizioni sulla terra battuta, la sua superficie prediletta.

Valentin Vacherot: l'idolo di casa e i suoi precedenti

Valentin Vacherot, idolo locale e beniamino del pubblico monegasco, si presenta a questo appuntamento con grande entusiasmo, forte della sorprendente vittoria al Masters 1000 di Shanghai dello scorso anno, ottenuta partendo dalle qualificazioni. Nel torneo di casa, Vacherot ha già dimostrato il suo valore superando il primo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-1.

Non è la prima volta che Vacherot incrocia un tennista italiano nel circuito maggiore: nel 2023, sempre sui campi del Country Club, fu sconfitto da Luca Nardi. Quest’anno, a Miami, ha ceduto a Matteo Berrettini al terzo turno. La sfida contro Musetti si configura quindi come un’ulteriore occasione per il monegasco di affermarsi di fronte al suo pubblico.

Orario, tabellone e copertura televisiva del match

Il match tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot è in programma mercoledì 8 aprile 2026, con inizio previsto dalle ore 11:00, presso il prestigioso Monte Carlo Country Club. L’incontro, valido per i sedicesimi di finale del torneo, sarà il quarto e ultimo sul Campo Centrale.

Il programma della giornata sul Campo Centrale include anche le sfide Medvedev‑Berrettini, Garin‑Zverev e Auger‑Aliassime‑Cilic.

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW, Sky Go, TennisTV e bet365.

In caso di vittoria, Musetti affronterebbe il vincente dell’incontro tra Marozsan e Hurkacz, in una sezione del tabellone che vede la presenza anche dell’australiano Alex de Minaur tra i potenziali avversari nei quarti di finale.

Questa sfida senza precedenti nel circuito maggiore promette emozioni e grande interesse, mettendo di fronte due stili diversi sulla terra battuta, entrambi determinati a conquistare l’accesso al turno successivo in uno degli eventi più prestigiosi della stagione tennistica.