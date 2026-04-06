Il Gran Premio di Sardegna si appresta a ospitare il quarto appuntamento del Mondiale motocross 2026. L'evento si terrà nel weekend dell'11 e 12 aprile sul tradizionale e impegnativo tracciato di Riola Sardo. Dopo le prime tre tappe stagionali in Argentina, Andalucia e Svizzera, il circus del motocross fa il suo ingresso in Italia, segnando il primo dei tre impegni previsti sul territorio nazionale. Il circuito, celebre come "Le Dune", è noto per il suo fondo sabbioso profondo che mette a dura prova la resistenza fisica e tecnica dei piloti, rendendolo uno dei più sfidanti dell'intero calendario mondiale.

Nella classe regina MXGP, la classifica generale vede Lucas Coenen al comando con 136 punti, seguito da Tom Vialle a quota 129 e Jeffrey Herlings con 124. Completano le prime posizioni Maxime Renaux (117 punti), Tim Gajser (116) e Romain Febvre (113). Per quanto riguarda la MX2, Simon Laengenfelder svetta con 149 punti, vantando un vantaggio di 22 lunghezze su Guillem Farres. Sacha Coenen occupa la terza posizione con 124 punti, mentre Camden McLellan e Liam Everts sono a pari merito con 121. Grande attesa anche per l'italiano Andrea Adamo, attualmente settimo con 84 punti, che cercherà di sfruttare la gara di casa per risalire la graduatoria e puntare al podio.

Il programma del GP Sardegna 2026

Il fine settimana di gare prenderà il via sabato 11 aprile con le Qualifying Race. La MX2 scenderà in pista alle ore 16:35, seguita dalla MXGP alle 17:20. La giornata di domenica 12 aprile sarà dedicata alle manche decisive: Gara-1 MX2 è in programma alle 13:15, mentre Gara-1 MXGP partirà alle 14:15. Nel pomeriggio, alle 16:10, si disputerà Gara-2 MX2, seguita da Gara-2 MXGP alle 17:10. Il format europeo dell'evento include anche sessioni di prove libere e warm-up, che completano il programma per appassionati e addetti ai lavori.

Dove seguire il Gran Premio in TV e streaming

Il Gran Premio di Sardegna 2026 sarà visibile in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e discovery+.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la programmazione su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 di Sky) sarà definita a ridosso dell'evento. Tuttavia, è confermato che Gara 1 sarà trasmessa in diretta, mentre Gara 2 dovrebbe essere proposta in differita in tarda serata. Entrambe le manche saranno comunque disponibili in streaming gratuito su RaiPlay. Gli abbonati potranno seguire l'evento anche su Eurosport 2, DAZN e Tim Vision. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà offerta una diretta live testuale delle due manche di MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

Il circuito e i protagonisti in gara

Il tracciato di Riola Sardo, con una lunghezza di circa 1,750 chilometri, è rinomato per il suo fondo sabbioso profondo che evolve e cambia a ogni passaggio dei piloti, rendendo la competizione estremamente impegnativa sia dal punto di vista fisico che tecnico.

Lucas Coenen, attuale leader della classifica, dovrà difendere la sua posizione dagli attacchi agguerriti di Tom Vialle, reduce da un trionfo in Svizzera, e di Jeffrey Herlings, che ha dominato il round d'apertura in Argentina. Non mancheranno all'appello anche Maxime Renaux e Tim Gajser, entrambi pronti ad approfittare di ogni minimo errore dei rivali. L'attenzione del pubblico italiano sarà focalizzata in particolare su Andrea Adamo, determinato a cercare il riscatto e un piazzamento sul podio davanti ai suoi tifosi di casa.