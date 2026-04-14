Lorenzo Musetti ha inaugurato con successo il suo percorso nell'ATP 500 di Barcellona, superando lo spagnolo Martin Landaluce con un convincente 7-5, 6-2. L'incontro, disputato sui campi in terra battuta della capitale catalana, ha visto il tennista italiano, tra i favoriti del torneo, accedere agli ottavi di finale dopo una prestazione di carattere.

L'avvio del match si è rivelato particolarmente insidioso per Musetti, che ha dovuto affrontare un Landaluce determinato e aggressivo. Lo spagnolo, infatti, ha sorpreso l'azzurro con un break iniziale, portandosi rapidamente sul 3-0.

Musetti, che in questa stagione ha disputato pochi incontri a causa di un infortunio, ha faticato a trovare il ritmo nei primi scambi. Tuttavia, la sua reazione non si è fatta attendere: l'italiano ha saputo recuperare con grande determinazione, inanellando tre giochi consecutivi e ristabilendo la parità sul 4-4. Il momento chiave del primo set è arrivato sul 5-5, quando Musetti ha conquistato un decisivo break, che gli ha permesso di chiudere il parziale 7-5, evitando così il tie-break.

Musetti consolida il vantaggio nel secondo set

Nella seconda frazione, Musetti ha mostrato una maggiore sicurezza e ha imposto progressivamente il proprio gioco. Nonostante Landaluce abbia avuto un'opportunità di break sul 2-3, l'italiano ha mantenuto il controllo della partita, annullando la palla break e strappando per ben due volte il servizio all'avversario.

Il secondo set si è concluso con un netto 6-2, sancendo la vittoria di Musetti e il suo meritato accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo.

Al termine dell'incontro, Musetti ha commentato la partenza aggressiva del suo avversario, riconoscendo: "Ha iniziato molto duro e molto aggressivo". Questo successo riveste un'importanza particolare per il tennista italiano, che non registrava una vittoria dal 26 gennaio. Un periodo segnato da un ritiro per infortunio contro Novak Djokovic agli Australian Open, che lo aveva tenuto lontano dai campi. La vittoria su Landaluce rappresenta, dunque, un significativo ritorno alla piena competitività.

Prossimo ostacolo: Corentin Moutet

Agli ottavi di finale, Lorenzo Musetti si misurerà con il francese Corentin Moutet, un avversario già affrontato e battuto dall'azzurro in due precedenti occasioni.

Il torneo di Barcellona, conosciuto anche come Conde de Godó, proseguirà fino al 19 aprile e vede ancora in gara alcuni dei nomi più importanti del circuito. Dopo l'eliminazione di Landaluce e di altri tennisti spagnoli, i padroni di casa contano ora solo su Carlos Alcaraz e Rafa Jódar.

La convincente vittoria contro Landaluce segna per Musetti un passo fondamentale nel suo percorso di recupero e nel tentativo di ritrovare la sua migliore forma. L'azzurro è ora atteso da un nuovo impegno nel torneo catalano, dove cercherà di confermare i progressi mostrati e di avanzare ulteriormente nel tabellone.