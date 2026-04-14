Flavio Cobolli ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Monaco di Baviera, superando nel primo turno il tedesco Diego Dedura. L'azzurro, quarta testa di serie del torneo, si è imposto con un netto 6-4, 7-5 al termine di un match durato un'ora e ventisette minuti. Dedura, proveniente dalle qualificazioni, non è riuscito a contenere il gioco solido di Cobolli, che ora attende il suo prossimo avversario tra Zizou Bergs e Marko Topo.

Il predominio nel primo set

Nel corso del primo set, Cobolli ha dimostrato subito la sua superiorità, prendendo il comando delle operazioni.

Dopo aver strappato il servizio all'avversario a quindici sul punteggio di 1-1, ha allungato rapidamente sul 3-1. L'azzurro ha mantenuto il vantaggio, chiudendo la frazione per 6-4 in trentanove minuti, un risultato consolidato anche grazie a otto punti vinti su nove tra il terzo e il quarto game.

Equilibrio e reazione vincente nel secondo set

Il secondo set ha visto un maggiore equilibrio iniziale. Nonostante Cobolli abbia mancato ben quattro palle break in apertura, il punteggio è rimasto in parità fino al 3-3. È stato al settimo game che l'italiano ha piazzato il break decisivo, portandosi avanti sul 4-3. Sebbene abbia subito un controbreak nel decimo game, la sua reazione è stata immediata e perentoria: ha strappato nuovamente il servizio a Dedura nel game successivo e ha poi tenuto la battuta a trenta, sigillando il set per 7-5 in quarantotto minuti di gioco.

Le statistiche del match

Le statistiche del confronto hanno evidenziato il chiaro predominio di Cobolli. L'azzurro ha totalizzato 73 punti vinti contro i 65 di Dedura, realizzando quasi il doppio dei colpi vincenti (24 contro 13). Sebbene abbia commesso leggermente più errori non forzati (36 contro 32), la sua efficacia nei momenti chiave è stata superiore. Cobolli ha infatti convertito 3 delle 9 palle break a disposizione, concedendone una sola a Dedura, che è stata sfruttata. Ottime anche le percentuali al servizio: 77% con la prima (contro il 68% dell'avversario) e 56% con la seconda (contro il 45%).

Prossimi impegni e il contesto del BMW Open

Negli ottavi di finale, Flavio Cobolli si misurerà con il vincitore dell'incontro tra il belga Zizou Bergs e il lucky loser tedesco Marko Topo.

Il torneo, ufficialmente conosciuto come BMW Open, si svolge sui prestigiosi campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania, e proseguirà dal 13 al 19 aprile 2026.

Il percorso di Cobolli a Monaco

Questa importante vittoria per Cobolli giunge in un contesto particolare. Il suo debutto nel torneo è stato infatti preceduto da un sorteggio inizialmente favorevole, a seguito del forfait dell'ungherese Marton Fucsovics, che era il suo avversario designato. Di conseguenza, il romano, che è la quarta testa di serie e occupa la sedicesima posizione nel ranking ATP, ha affrontato Dedura, classificato al numero 258, in un match che non aveva precedenti tra i due.

L'incontro si è disputato sul Court 1, con inizio alle ore 11 di martedì 14 aprile.

Per l'atleta italiano, questo successo rappresenta un'occasione significativa per riscattare la recente eliminazione al secondo turno nel Masters 1000 di Montecarlo e per accumulare punti preziosi in vista dei futuri appuntamenti sulla terra battuta, tra cui i tornei di Roma e Parigi.