Il Settebello si prepara al suo esordio nella Division I della World Cup, affrontando la Spagna in un "Classico". L'incontro, valido per la prima giornata del girone B, si terrà ad Alessandropoli con fischio d'inizio alle 14:30. L'obiettivo primario per l'Italia è conquistare il pass per le finali di Sydney (22-26 luglio), tappa cruciale nel percorso verso Los Angeles 2028.

Questa sfida contro una delle formazioni più blasonate rievoca pagine memorabili della pallanuoto. Il CT Sandro Campagna dovrà fare a meno di Francesco Condemi, fermato da un infortunio alla mano.

Tornano a disposizione, grazie al lavoro diplomatico dello staff, Gianmarco Nicosia e Giacomo Cannella, al rientro dopo le vicende post-Singapore. Debutto assoluto in azzurro per Stefano Guerrato (AN Brescia) e per Edoardo Campopiano (De Akker Bologna).

La Spagna, avversario di spessore

La Spagna, guidata da David Martin, si conferma una delle squadre più solide e in evoluzione. Il capitano Munarriz è il leader, affiancato dal bomber Granados e dal promettente Sanahuja. Tra i pali, Unai Aguirre è una certezza, ma la sua sicurezza può vacillare, offrendo un possibile punto debole. Lorrio garantisce affidabilità come secondo portiere. Per il Settebello, sarà indispensabile una fase difensiva maiuscola per disinnescare le minacce offensive iberiche e capitalizzare sulle ripartenze in velocità.

Calendario e copertura mediatica

Il torneo si svolge ad Alessandropoli, in Grecia, dal 6 al 12 aprile. L'Italia è inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Stati Uniti. Non è prevista copertura televisiva diretta per questa fase della World Cup. L'unica opzione per seguire la partita sarà la diretta streaming su Recast TV, con aggiornamenti disponibili anche tramite diretta testuale. Queste modalità rappresentano l'unica possibilità per non perdere il primo impegno del Settebello, un test fondamentale nel cammino verso le finali e i Giochi Olimpici.