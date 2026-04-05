Il Settebello si appresta al suo debutto nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, un torneo che si terrà ad Alessandropoli, in Grecia, dal 6 al 12 aprile. La Nazionale italiana, inserita nel Gruppo B, affronterà la Spagna nel suo primo incontro della fase a gironi. La sfida tra gli azzurri e la formazione iberica è fissata per lunedì 6 aprile alle ore 14.30 italiane. Questo match sarà il secondo in calendario per il girone, che vedrà successivamente anche l'incontro tra Croazia e Stati Uniti alle ore 18.45, squadre che l'Italia incontrerà nei giorni a seguire.

Per gli appassionati che desiderano seguire il match Italia-Spagna, è importante notare che non è prevista alcuna trasmissione televisiva in diretta. L'unica opzione per non perdere il debutto del Settebello sarà la diretta streaming, disponibile tramite la piattaforma Recast TV. Inoltre, sarà possibile rimanere aggiornati sull'andamento della gara grazie a una diretta testuale. Questa modalità di fruizione rappresenta l'unica possibilità per seguire il primo impegno degli azzurri nella competizione internazionale.

Calendario e visione della World Cup 2026

Il calendario della Division 1 della World Cup 2026 prevede che l'incontro Italia-Spagna sia il primo impegno per il Settebello nel torneo.

Dopo questa partita inaugurale, la squadra italiana affronterà nel proprio girone anche la Croazia e gli Stati Uniti. La mancanza di copertura televisiva diretta per questa fase della competizione rende lo streaming online, garantito da Recast TV, il mezzo principale per seguire le partite. Gli utenti potranno anche avvalersi di aggiornamenti in tempo reale grazie alla diretta testuale disponibile su piattaforme dedicate.

La copertura televisiva degli Europei di pallanuoto 2026

In un quadro più ampio, la visibilità delle principali competizioni di pallanuoto maschile nel 2026 mostra differenze significative. Ad esempio, per gli Europei di Belgrado, la Rai ha assicurato la trasmissione in chiaro di tutti i match del Settebello, incluse semifinali e finali.

Questi incontri saranno disponibili sia su Rai Sport HD che su Rai Play, garantendo una copertura totale per i tifosi italiani. Per chi desidera seguire ogni singola partita del torneo continentale, la piattaforma EuroAquatics TV offrirà una copertura streaming completa di tutte le altre sfide del calendario. Questa disparità nella copertura tra la World Cup e gli Europei sottolinea come la disponibilità degli eventi possa variare in base alla competizione e agli accordi sui diritti di trasmissione.