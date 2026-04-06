Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto maschile, è pronto oggi al suo esordio nella Division 1 della World Cup 2026. L'appuntamento è fissato ad Alessandropoli, in Grecia, dove gli azzurri affronteranno la Spagna in quello che si preannuncia come il primo e attesissimo match della fase a gironi. Questa sfida inaugurale, che si prospetta subito di grande intensità, segna l'inizio del cammino italiano in un torneo che riunisce l'élite mondiale della disciplina.

L'Italia è stata inserita nel Gruppo B, una poule particolarmente impegnativa che include, oltre alla Spagna, anche la Croazia e gli Stati Uniti.

La partita tra il Settebello e la formazione iberica è in programma alle ore 14:30 italiane e sarà il secondo incontro della giornata. Successivamente, alle 18:45, scenderanno in vasca Croazia e Stati Uniti per completare il calendario della prima giornata di gare, offrendo un quadro completo delle forze in campo nel girone.

L'esordio nel "girone di ferro"

Il sorteggio della competizione non ha riservato un inizio agevole per gli azzurri, che si trovano immediatamente di fronte una delle loro rivali storiche, la Spagna. Questo confronto rappresenta un banco di prova cruciale per la nazionale italiana, chiamata a misurarsi con una squadra rinomata per la sua velocità e l'eccellente gioco collettivo.

Nei giorni a seguire, il Settebello dovrà affrontare altre due avversarie di altissimo livello: la Croazia e gli Stati Uniti, in costante crescita, rendendo il Gruppo B un vero e proprio "girone della morte".

Ottenere un risultato positivo dalla gara d'esordio contro la Spagna sarebbe di fondamentale importanza per il Settebello. Un successo permetterebbe di ipotecare seriamente il passaggio del turno e di inviare un chiaro segnale alle altre contendenti del gruppo. La gestione delle superiorità numeriche e la solidità difensiva saranno, come spesso accade in queste sfide di alto livello, gli elementi chiave per la squadra azzurra, che dovrà dimostrare grande intensità fisica e acume tattico sin dalle prime bracciate.

Dove seguire l'incontro: streaming esclusivo

Per gli appassionati che desiderano seguire il debutto del Settebello, è importante sapere che la partita tra Italia e Spagna non godrà di una copertura televisiva tradizionale sui canali lineari. L'unico modo per assistere all'incontro in diretta sarà tramite la piattaforma di streaming Recast TV, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione della Division 1 della World Cup 2026. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale per chi cerca aggiornamenti in tempo reale sul match.

Questa scelta di affidare la copertura mediatica esclusivamente al digitale sottolinea la tendenza sempre più marcata verso lo streaming per gli eventi sportivi acquatici di alto livello.

Per il Settebello, iniziare il torneo contro una squadra del calibro della Spagna rappresenta sia una sfida impegnativa che una preziosa opportunità per trovare immediatamente il ritmo gara e testare i nuovi equilibri della squadra in una competizione di così grande prestigio internazionale.