Il Settebello insegue la Spagna nella World Cup di pallanuoto 2026. La nazionale italiana è sotto 3-6 dopo il primo tempo nella sfida decisiva del Gruppo C, un incontro chiave valido per la seconda fase a gironi della Division 1. La partita, iniziata alle 18:45 ad Alessandropoli, ha visto la Spagna prendere il controllo della gara dopo un avvio equilibrato, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 6-2 e mantenendo il distacco nel secondo parziale.

L'Italia aveva iniziato con un buon ritmo, portandosi in vantaggio grazie a Cassia (1-0). La reazione spagnola è stata immediata: Valera ha pareggiato (1-1), e Sanahuja ha firmato il sorpasso iberico (1-2).

Balzarini ha ristabilito la parità (2-2), ma la Spagna ha poi accelerato in modo decisivo. Ancora Valera ha segnato (2-3), seguito da Biel su rigore (2-4) e da una doppietta di Granados (2-5, 2-6), chiudendo il primo parziale sul 6-2. Nel secondo quarto, Iocchi Gratta ha realizzato il terzo gol per l'Italia (3-6), fissando il punteggio attuale.

Le formazioni in campo e lo staff tecnico

Tra i protagonisti in acqua per l'Italia figurano Cassia, Balzarini e Iocchi Gratta. Lo staff tecnico azzurro è guidato dal commissario tecnico Campagna, affiancato dal direttore sportivo Stefano Tempesti, dall'assistente tecnico Goran Volarevic, dal team manager Daniele Bianchi, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Michele Mannarini e dal video-analista Paolo Baiardini.

La Spagna schiera una rosa competitiva, con nomi di spicco come Valera, Sanahuja, Biel e Granados.

Un incontro decisivo per il primato nel Gruppo C

Questa sfida riveste un'importanza fondamentale per le ambizioni di qualificazione e per il primato nel Gruppo C. Entrambe le squadre avevano inaugurato la seconda fase con una vittoria. Il risultato odierno potrebbe quindi determinare la leadership del girone, anche in relazione all'esito dell'incontro tra Ungheria e Grecia. Un precedente significativo risale alla prima fase del torneo, quando il Settebello aveva già superato la Spagna con un convincente 12-10, un risultato che aveva alimentato le aspettative per una nuova gara combattuta e ad alta intensità.

Dove seguire la partita: streaming e aggiornamenti

La partita non beneficia di una copertura televisiva tradizionale. La trasmissione in diretta streaming è disponibile esclusivamente sulla piattaforma Recast TV, un servizio a pagamento. Per gli appassionati che desiderano seguire gli sviluppi in tempo reale, sono disponibili aggiornamenti costanti tramite dirette testuali. Il format della World Cup, che include avversari di alto livello come la Spagna e la Grecia, rende ogni singolo incontro un appuntamento determinante per il percorso del Settebello verso le fasi finali.