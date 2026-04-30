Jannik Sinner si prepara per una delle sfide più importanti della sua carriera: la semifinale del Mutua Madrid Open contro il francese Arthur Fils. L’altoatesino, attuale numero uno del mondo, arriva all’appuntamento dopo aver superato nei quarti l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar, conquistando così la sua prima semifinale nel torneo madrileno. Sinner, consapevole delle tante partite giocate nelle ultime settimane, ha dichiarato la sua intenzione di "spingersi al limite": "Ho giocato molto nell'ultimo periodo, con pochi giorni di riposo. Ma allo stesso tempo voglio spingermi al limite, capire dove posso arrivare.

Non è mai facile, ma è solo così che migliori".

Il prossimo avversario di Sinner sarà Arthur Fils, numero 25 del ranking ATP, che ha portato a nove la sua serie di vittorie consecutive e nel 2026 non ha ancora perso sulla terra battuta. Il francese, che domani disputerà la prima semifinale a Madrid per un tennista transalpino dal 2009, si mostra fiducioso: "Non ho perso una partita sulla terra, e nemmeno Jannik. Lui ha molta fiducia, io anche. Spero sia una bella battaglia. Francamente penso che sarà divertente. So che posso girare le partite così, ne sono capace. Sarà una partita ad altissima intensità". Fils ha inoltre sottolineato l’importanza della gestione mentale: "A volte quando sei stanco l'atteggiamento non è perfetto, ma sto cercando di migliorare anche in questo.

Ogni giorno è diverso: puoi sentirti meglio o peggio, avere qualche dolore o più pressione. L'importante è gestirlo in modo positivo e continuare a spingere".

Il Contesto della Semifinale e le Condizioni di Alcaraz

La semifinale tra Sinner e Fils rappresenta un crocevia importante anche per la corsa al vertice del ranking mondiale. Carlos Alcaraz, unico vero rivale di Sinner per il trono da numero uno, è fermo ai box a causa di un infortunio al polso che potrebbe mettere a rischio il resto della sua stagione. Secondo la dottoressa Martinez Romero, una tenosinovite acuta ha un periodo di recupero dalle quattro alle sei settimane; tuttavia, se la lesione è antecedente e diventata cronica, il recupero potrebbe estendersi dai tre ai sei mesi, "comportando la fine della stagione per lui".

Intanto, nell’altra parte del tabellone, il belga Alexander Blockx ha sorpreso tutti raggiungendo la semifinale dopo aver sconfitto il campione in carica Casper Ruud. Il torneo di Madrid si conferma così ricco di sorprese e di storie di riscatto, come quella di Fils, che dopo un lungo stop per infortunio nel 2025, è riuscito a raggiungere due semifinali consecutive nei Masters 1000, a Miami e ora a Madrid.

La Crescita e il Percorso di Arthur Fils

Arthur Fils, ventunenne francese, ha dimostrato una notevole crescita nelle ultime settimane. Dopo aver battuto Jiri Lehecka nei quarti di finale con il punteggio di 6-3 6-4, Fils ha raccontato la sua preparazione mentale: "Non ho nemmeno avuto il tempo di riscaldarmi in palestra prima del match.

Sono entrato in campo dicendomi che dovevo concentrarmi sul mio primo turno di servizio, perché se avessi subito un break subito, le cose sarebbero potute andare male. Alla fine ho iniziato molto bene e sono molto contento della mia prestazione". Il francese ha aggiunto: "Nel secondo set ho avuto alcuni giochi di risposta che sono passati velocemente, ma non mi sono preoccupato, mi sono detto che avrei avuto la mia occasione a un certo punto. Grazie a questo atteggiamento, mi sento sempre meglio in campo e riesco a chiudere le partite con sicurezza".

La semifinale contro Sinner rappresenta il più grande palcoscenico della carriera di Fils, che dopo un lungo stop per infortunio nel 2025, ha saputo risalire la china e ora si trova a un passo dalla sua prima finale in un Masters 1000. L’attesa per il match è altissima, con entrambi i giocatori in grande forma e pronti a contendersi un posto nella storia del torneo madrileno.