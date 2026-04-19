Arthur Fils ha conquistato un posto nella prestigiosa finale dell’ATP 500 di Barcellona, superando in rimonta il giovane talento Rafael Jodar. Il tennista francese, dopo aver ceduto il primo set, ha saputo imporsi con determinazione e una prestazione solida, garantendosi così l’opportunità di affrontare il russo Andrey Rublev nell’atto conclusivo del torneo catalano.

Al termine della combattuta semifinale, Fils ha dedicato parole di elogio a Jodar, riconosciuto come una delle promesse più interessanti del tennis iberico. Durante la conferenza stampa, il francese ha espresso la sua ammirazione: "Questo ragazzo diventerà davvero molto bravo, gli auguro un buon futuro." Riflettendo sulle differenze con i vertici del circuito, Fils ha osservato: "Carlos Alcaraz può cambiare molte cose durante la partita, è già campione da tre, quattro, cinque anni, ed ha molta esperienza".

Ha così evidenziato come la principale distinzione tra Jodar e Alcaraz risieda nell’esperienza accumulata dal secondo, già protagonista affermato nel circuito maggiore da diverse stagioni.

Il paragone con Jannik Sinner

Nonostante la giovane età e la minore esperienza rispetto ai grandi nomi del panorama tennistico mondiale, Fils ha voluto mettere in risalto le doti tecniche di Jodar, tracciando un paragone significativo con l’attuale numero uno del mondo, Jannik Sinner. "Rafael Jodar oggi è un po’ diverso, è giovane e gioca un tennis molto, molto buono. Se devo fare un paragone, lo farei di più con Jannik Sinner: è molto forte dal fondo, su entrambi i lati", ha dichiarato il francese. Ha poi specificato che Jodar colpisce la palla con notevole potenza da fondo campo, sia di diritto che di rovescio, mostrando una solidità e una consistenza che ricordano da vicino lo stile di gioco dell’italiano.

La crescita di Jodar e la finale di Fils

Il diciannovenne Rafael Jodar ha già dimostrato il suo valore, essendosi recentemente imposto nell’ATP 250 di Marrakech. Questo successo lo ha confermato come uno dei giovani più promettenti a livello internazionale. Grazie ai risultati ottenuti, il tennista spagnolo ha compiuto un significativo balzo in avanti nel ranking, avvicinandosi alla top 40 mondiale. D’altra parte, Arthur Fils si prepara ad affrontare Andrey Rublev, un avversario che conosce bene e che ha già incontrato in passato: "Rublev è un grande giocatore, anche tra i primi cinque del mondo. Il suo servizio è molto buono, il rovescio molto solido. Ho giocato contro di lui un paio di volte, ho perso a Hong Kong e vinto a Montecarlo.

Ha avuto partite molto dure, quindi non vedo l’ora di giocare questa finale", ha affermato Fils, mostrando grande attesa per la sfida.

La finale dell’ATP 500 di Barcellona si preannuncia come un incontro di alto livello, con Arthur Fils determinato a confermare l’ottima forma mostrata in semifinale. Anche se sconfitto, Rafael Jodar ha lasciato un’impressione molto positiva, dimostrando di possedere le qualità per competere con i migliori e di avere un futuro brillante nel circuito professionistico.