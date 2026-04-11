Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando Alexander Zverev con un perentorio 6-1, 6-4. L'azzurro, in grande forma, ha ottenuto la terza vittoria consecutiva sul tedesco in semifinale, replicando i successi a Indian Wells e Miami. La finale si disputerà domenica 12 aprile alle ore 15.00 sulla terra rossa del Principato, dove Sinner attende di sfidare il vincitore tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot.

Il percorso di Sinner in questa stagione si conferma straordinario: dopo aver dominato sul cemento americano e conquistato lo storico Sunshine Double, il ventiquattrenne altoatesino ha dimostrato la sua superiorità anche sulla superficie europea, affermandosi come protagonista assoluto del circuito.

In palio, oltre al prestigioso titolo, c'è la possibilità di consolidare la sua posizione ai vertici del ranking ATP, traguardo già raggiunto grazie agli eccellenti risultati delle scorse settimane.

Dove vedere la finale: diretta TV e streaming

La finale del Masters 1000 di Montecarlo sarà ampiamente accessibile. Verrà trasmessa in diretta TV, gratis e in chiaro su TV8, senza necessità di abbonamenti. Per gli abbonati, l'incontro sarà disponibile anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Per lo streaming, la partita sarà fruibile gratuitamente su tv8.it, e per gli abbonati tramite Sky Go, NOW e Tennis TV. Una copertura completa sarà garantita dalla diretta testuale su OA Sport.

La trasmissione della finale in chiaro su TV8 costituisce una novità significativa per il tennis italiano. Questa scelta offre l'opportunità a un pubblico più ampio di seguire dal vivo un evento di tale prestigio. A differenza della semifinale, trasmessa in differita, la finale sarà visibile in tempo reale, con l'obiettivo di ampliare considerevolmente la platea e rendere il tennis di alto livello più accessibile al pubblico.

Il programma completo della domenica di finali

La giornata di domenica 12 aprile sarà interamente dedicata alle finali del prestigioso torneo monegasco. Il programma sul Court Rainier III inizierà alle ore 12.00 con la finale del doppio maschile. Successivamente, l'attenzione si sposterà sul match clou del singolare, con protagonista Sinner e il suo avversario, previsto non prima delle 15.00.

L'ampia copertura televisiva e le opzioni di streaming assicureranno a tutti gli appassionati la possibilità di seguire ogni momento di questo attesissimo atto conclusivo.

La presenza di Jannik Sinner in finale, unita alla storica trasmissione in chiaro, rappresenta un'occasione di grande rilevanza per la promozione del tennis in Italia. Gli appassionati avranno l'opportunità unica di vivere in diretta un appuntamento che si preannuncia storico, tutti uniti nella speranza di vedere il campione azzurro sollevare l'ambito trofeo sulla terra rossa di Montecarlo.