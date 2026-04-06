La straordinaria performance di Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre ha lasciato un segno indelebile nella storia della classica belga, confermando il corridore sloveno come il dominatore indiscusso del ciclismo moderno. L’edizione di quest’anno ha visto una selezione naturale che ha portato alla sfida finale tra Pogacar e Mathieu van der Poel, replicando sostanzialmente lo scenario dell’anno precedente. Tuttavia, ciò che ha distinto questa gara è stata la potenza espressa da Pogacar nei momenti decisivi, resa pubblica da Velon e testimonianza concreta del livello atletico raggiunto nel ciclismo contemporaneo.

Decisivo l'Oude Kwaremont

Il momento chiave si è consumato sul celebre muro dell’Oude Kwaremont, una delle salite più lunghe della corsa, che tradizionalmente spezza le gambe ai concorrenti. Qui, Pogacar ha lanciato un attacco non improvviso, ma piuttosto una dimostrazione di forza sostenuta e implacabile. I dati parlano chiaro: per oltre tre minuti, precisamente tre minuti e due secondi, il campione sloveno ha pedalato a una potenza media di 480 watt, un valore impressionante se si considera la durata dello sforzo su un terreno tanto impegnativo.

Questo forcing ha decretato il distacco definitivo di Van der Poel, le cui energie si sono esaurite sotto la pressione incessante imposta da Pogacar.

La gara era ormai in pugno allo sloveno quando è arrivato ai piedi del temuto Paterberg, l’ultimo muro prima del traguardo a Oudenaarde. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare dopo uno sforzo così lungo, Pogacar non ha rallentato.

Il Paterberg a 630 watt medi

Al contrario, ha dato vita a un ultimo sforzo devastante, affrontando la salita di circa cinquanta secondi con una potenza media di 630 watt. Questa esplosione finale ha rappresentato non solo la capacità di resistenza dopo un’estenuante fatica, ma anche una riserva di energia esplosiva per aumentare ulteriormente il vantaggio e sigillare la vittoria con autorevolezza.

L’analisi dei dati di potenza di Pogacar al Giro delle Fiandre offre un quadro chiaro della sua supremazia atletica.

Non si è trattato semplicemente di un attacco fulmineo, ma di un esercizio di controllo totale della corsa attraverso una potenza costantemente elevata nei momenti cruciali. Questo connubio di resistenza e capacità esplosiva rappresenta il punto di forza del ciclista sloveno, capace di dominare sia nel medio che nel breve termine, imponendosi in una delle corse più dure e prestigiose del calendario mondiale.