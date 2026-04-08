La Coppa America di vela, che si terrà a Napoli nell’estate del 2027, accoglie un nuovo e prestigioso sfidante: una barca statunitense. Il team American Racing Challenger ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione, riportando così i colori degli Stati Uniti nella storica competizione velica.

L'ingresso di American Racing Challenger arricchisce un parterre di contendenti già di altissimo livello. Tra le squadre già confermate figurano il defender Emirates Team New Zealand, l'italiana Luna Rossa Prada Pirelli, il team britannico GB1, gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing e i francesi di K‑Challenge.

L'adesione del team americano non solo amplia la platea internazionale della manifestazione, ma promette un'edizione ancora più combattuta e avvincente, destinata a catturare l'attenzione degli appassionati di vela a livello globale.

Un’edizione sempre più internazionale

L'edizione 2027 della Coppa America si preannuncia come una delle più internazionali e seguite degli ultimi decenni. L'arrivo di American Racing Challenger è un segnale forte e significativo per la competizione, che segna il ritorno di una barca statunitense tra gli sfidanti. La partecipazione di squadre da Nuova Zelanda, Italia, Regno Unito, Svizzera, Francia e ora gli Stati Uniti, sottolinea il prestigio ineguagliabile e l'attrattiva globale di questo evento sportivo di punta.

L'interesse per la Coppa America continua a crescere, con la possibilità concreta di un'ulteriore adesione da parte di un altro team. L'evento, ospitato nelle suggestive acque di Napoli, si configurerà dunque come un'arena di sfida tra alcune delle realtà più competitive e innovative del panorama velico mondiale.

La tradizione degli Stati Uniti nella Coppa America

La presenza di una barca statunitense alla Coppa America assume un valore storico e simbolico di grande rilevanza. Gli Stati Uniti, infatti, vantano una tradizione leggendaria in questa regata, avendo detenuto il prestigioso trofeo per oltre un secolo, dal 1851 al 1983. Il ritorno di un team americano in gara a Napoli nel 2027 è destinato ad aggiungere un fascino ulteriore a una manifestazione che, da sempre, è il palcoscenico per le eccellenze della vela internazionale.