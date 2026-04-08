Flavio Cobolli si appresta a scendere in campo per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dove affronterà il belga Alexander Blockx. L'azzurro, classe 2002 e attuale numero 16 del mondo, ha guadagnato l'accesso a questa fase del torneo dopo una vittoria sofferta contro l'argentino Comesana, superato in tre set. Nel match d'esordio, Cobolli ha mostrato un andamento altalenante, alternando momenti di eccellente tennis a fasi di calo fisico e mentale. Nonostante ciò, il tennista romano ha saputo imporsi nel set decisivo, evidenziando carattere e determinazione.

La sfida contro Blockx rappresenta un test cruciale per Cobolli, che dovrà mantenere alta la concentrazione ed evitare le incertezze palesate nel turno precedente. Il giovane belga, classe 2005 e numero 91 ATP, ha raggiunto il secondo turno eliminando Shapovalov in tre set. Originario di Antwerp, Blockx predilige le superfici rapide, grazie a un gioco dinamico e aggressivo. Tuttavia, ha già dimostrato una buona capacità di adattamento alla terra battuta. L'incontro si preannuncia equilibrato, ma Cobolli può contare su una maggiore familiarità con la terra rossa, superficie su cui è cresciuto tennisticamente.

Obiettivi e prospettive nel torneo

Per Flavio Cobolli, il match di secondo turno a Montecarlo assume un'importanza particolare: l'italiano è chiamato a difendere gli ottavi di finale raggiunti nell'edizione precedente, quando fu sconfitto in due set dal francese Fils.

Una vittoria contro Blockx gli consentirebbe di eguagliare il piazzamento dello scorso anno e di preservare i punti acquisiti per la classifica ATP. Alexander Blockx, dal canto suo, non aveva partecipato al tabellone principale del torneo nella passata stagione e ha già messo in cascina punti preziosi per il suo ranking. Nonostante questo, il giovane belga ha chiaramente l'intenzione di proseguire il suo cammino in questa prestigiosa competizione.

Il vincitore di questa sfida affronterà agli ottavi di finale l'australiano De Minaur, che ha superato Norrie in tre set. Per Cobolli, inoltre, si delinea la suggestiva possibilità di un derby italiano ai quarti di finale contro Musetti, un'eventualità che aggiungerebbe ulteriore fascino al suo percorso nel torneo.

Il programma e l'attesa per il match

L'incontro tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sarà il quarto e ultimo match in programma sul “Campo dei Principi”, con inizio previsto non prima delle 14:30. La giornata su questo campo prenderà il via alle 11:00 con la partita tra Rublev e Bergs, seguita dagli appuntamenti Fonseca‑Rinderknech e Ruud‑Moutet. L'attesa per la prestazione dell'azzurro è elevata, considerando la sua costante crescita sulla terra rossa e la determinazione mostrata nelle recenti uscite.

Blockx, sebbene prediliga le superfici veloci, ha già dimostrato di poter essere competitivo anche sulla terra battuta. La partita si preannuncia quindi aperta a ogni esito, con Cobolli che parte con un leggero vantaggio grazie alla sua maggiore confidenza con la superficie e all'esperienza maturata nel torneo. Gli appassionati italiani seguiranno con grande interesse l'esito di questa sfida, che potrebbe confermare l'ascesa del giovane tennista romano nel circuito maggiore.