Momenti di apprensione hanno scosso la notte dei playoff NBA a San Antonio, dove il talento dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, è stato costretto ad abbandonare Gara-2 contro i Portland Trail Blazers. L'incidente si è verificato all'inizio del secondo quarto: il giovane centro francese è caduto rovinosamente, sbattendo violentemente il volto sul parquet. L'impatto è stato tale da rendergli difficile rialzarsi; accompagnato negli spogliatoi, non ha più fatto ritorno in campo, lasciando la squadra e i tifosi con il fiato sospeso.

La dinamica dell'infortunio e l'uscita dal campo

La sequenza che ha portato all'infortunio di Wembanyama è avvenuta durante una penetrazione nel pitturato. Marcato strettamente da Jrue Holiday, il giocatore ha perso l'equilibrio, impattando con forza il volto sul duro pavimento del campo. Dopo essere rimasto a terra per alcuni istanti, visibilmente scosso, Wembanyama è riuscito a sedersi e, successivamente, è stato assistito per lasciare il campo. La sua uscita ha segnato la fine della sua partita, con la preoccupazione per le sue condizioni.

Il protocollo NBA per le commozioni cerebrali

In seguito alla caduta, Victor Wembanyama è stato immediatamente inserito nel protocollo NBA per infortuni alla testa, una procedura standard per tutelare la salute degli atleti.

Questo protocollo prevede uno stop obbligatorio di 48 ore, durante le quali il giocatore viene monitorato. Il suo rientro in campo sarà possibile solo se non manifesterà alcun sintomo riconducibile a una commozione cerebrale. Questa misura precauzionale mette seriamente in dubbio la sua partecipazione a Gara-3 della serie playoff, fissata per sabato 25 aprile, un appuntamento cruciale per gli Spurs.

Implicazioni per la serie playoff e il recente riconoscimento

L'incidente, avvenuto con 8:57 minuti rimanenti nel secondo quarto, ha avuto un impatto immediato sulla partita. Durante l'azione, il francese ha subito un fallo da Jrue Holiday mentre era impegnato in una rotazione sotto canestro. Il coach Mitch Johnson ha chiamato un timeout per permettere ai medici di valutare le condizioni, ma la decisione è stata quella di non farlo rientrare.

L'assenza di Wembanyama sarebbe un duro colpo per i San Antonio Spurs, considerando la sua prestazione dominante in Gara-1, dove aveva messo a segno ben 35 punti, contribuendo significativamente alla vittoria. Inoltre, pochi giorni prima di questo sfortunato evento, Wembanyama aveva ricevuto il prestigioso riconoscimento di Defensive Player of the Year, sottolineando ulteriormente il suo valore per la franchigia.