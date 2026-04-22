I Los Angeles Lakers hanno consolidato il loro vantaggio nei playoff NBA, conquistando la seconda vittoria consecutiva contro gli Houston Rockets. La squadra californiana si è imposta per 101-94 in gara-2, portando il punteggio della serie sul 2-0. La partita, disputata a Los Angeles, ha visto un LeBron James in grande spolvero, autore di 28 punti, otto rimbalzi e sette assist, capace di guidare la squadra nonostante le assenze di Luka Doncic e Austin Reaves. Fondamentale è stato anche il contributo di Marcus Smart e Luke Kennard, che hanno messo a segno rispettivamente 25 e 23 punti.

I Lakers hanno saputo gestire un piccolo ma costante vantaggio per l’intero quarto periodo, resistendo ai tentativi di rimonta dei Rockets. La squadra di Houston ha potuto contare sul rientro di Kevin Durant, al suo debutto nei playoff con la maglia dei Rockets, che ha chiuso la partita con 23 punti. Tuttavia, Durant ha faticato nella seconda metà dell’incontro, realizzando solo tre punti dopo l’intervallo e commettendo nove palle perse. Per i Rockets, si sono distinti anche Alperen Sengun con 20 punti e 11 rimbalzi, Jabari Smith Jr. con 18 punti e Amen Thompson con 16 punti.

Le reazioni dei protagonisti

Al termine della gara, LeBron James ha evidenziato l’importanza del collettivo, soprattutto in assenza di giocatori chiave.

“Abbiamo eseguito il piano partita sia in attacco che in difesa, correggendo alcuni errori di gara-1 e ci siamo buttati nella mischia. Quando ci mancano due giocatori importanti come in questo momento, tutti dobbiamo alzare il livello e dare il nostro contributo”, ha dichiarato James, sottolineando lo spirito di squadra.

Dall’altra parte, Kevin Durant ha ammesso le difficoltà riscontrate contro la tenace difesa dei Lakers. “Hanno iniziato a raddoppiarmi da subito. Devo fare meglio e non mettere i miei compagni in difficoltà quando muovo la palla. Non stiamo semplicemente segnando abbastanza, sbagliamo molti tiri semplici e layup. Questa è la differenza nella partita”, ha commentato Durant, riconoscendo le lacune offensive della sua squadra.

La prestazione di Marcus Smart e il prosieguo della serie

Tra i protagonisti della serata, Marcus Smart ha brillato per la sua intensità difensiva e la precisione al tiro. Arrivato ai Lakers in questa stagione dopo un lungo periodo ai Celtics, Smart ha realizzato cinque triple e fornito sette assist, dimostrando un’ottima integrazione nel nuovo contesto. L’allenatore dei Lakers, JJ Redick, ha elogiato la sua performance: “Ha fatto una partita straordinaria, sia in difesa che in attacco. È un giocatore incredibile”. Anche Luke Kennard ha giocato un ruolo cruciale, siglando due tiri liberi decisivi nel finale che hanno di fatto chiuso l’incontro.

La serie si sposterà ora a Houston per gara-3, che si disputerà venerdì.

I Lakers cercheranno di consolidare ulteriormente il loro vantaggio, mentre i Rockets saranno chiamati a trovare nuove strategie offensive e difensive per riaprire la sfida e non compromettere il loro percorso nei playoff.