Durante un recente incontro con i media, Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha affrontato temi cruciali per il futuro della Formula 1. Al centro del dibattito, le prospettive regolamentari e, in particolare, la gestione della crescita del giovane talento Kimi Antonelli. Il pilota italiano, che si è distinto nei primi tre appuntamenti del Mondiale 2026, è stato oggetto di crescenti attenzioni e di frequenti paragoni con leggende del passato, suscitando la cautela del manager austriaco.

Wolff ha voluto ridimensionare l'eccessivo entusiasmo attorno ad Antonelli, richiamando a una visione più realistica.

“C’è troppa pressione su di lui in Italia”, ha dichiarato, aggiungendo di aver sentito “paragoni insensati con Ayrton Senna”. Un messaggio chiaro, volto a proteggere il giovane da aspettative sproporzionate. Il team principal ha ribadito la necessità di mantenere un profilo basso: “Sta crescendo come ci aspettavamo, ma è il momento di abbassare le aspettative, non di aumentarle in modo irrazionale”.

Un percorso di crescita equilibrato per Kimi Antonelli

Il manager austriaco ha enfatizzato l'importanza di un approccio metodico e bilanciato nella gestione del diciannovenne Antonelli. “Noi cerchiamo di restare onesti con lui”, ha spiegato Wolff, “dicendogli quando le cose vanno bene ma anche aiutandolo a capire gli errori quando le cose vanno male”.

Questo approccio mira a costruire una base solida per il futuro, privilegiando la stabilità a lungo termine rispetto all'alimentare entusiasmi prematuri che potrebbero rivelarsi controproducenti per la sua carriera e per la squadra.

La gestione delle aspettative è considerata fondamentale per garantire uno sviluppo armonioso e duraturo, essenziale per un pilota così giovane che si affaccia al mondo della Formula 1 con grande potenziale.

Il sistema ADUO: recupero, non sorpasso

Sul fronte tecnico e regolamentare, Wolff si è soffermato sul discusso sistema ADUO, concepito per riequilibrare le prestazioni delle power unit. Il team principal ha chiarito la filosofia alla base di questo meccanismo: “Il principio dell’ADUO è quello di permettere alle squadre che incontrano difficoltà con la loro power unit di recuperare terreno, ma non di superare gli altri”.

Wolff ha insistito sulla necessità di applicare criteri rigorosi e una trasparenza assoluta nella sua implementazione. “Deve essere assolutamente chiaro che qualsiasi decisione riguardante la squadra che riceve l’ADUO può avere un impatto maggiore sulle prestazioni e sul campionato se non viene presa con una precisione, una chiarezza e una trasparenza totali”. Ha inoltre avvertito che il sistema non deve in alcun modo alterare la gerarchia esistente. “Sarei molto sorpreso e anche deluso se le decisioni riguardanti l’ADUO interferissero con la gerarchia attuale. L’ADUO è sempre stato concepito come un meccanismo per recuperare, non per superare”.

Le dichiarazioni di Toto Wolff riflettono la volontà di preservare l'equità e la correttezza sportiva nel campionato, sia nella protezione dei giovani talenti che nella gestione delle normative tecniche.