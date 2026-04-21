La Freccia Vallone 2026, secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne, si disputerà domani con il tradizionale arrivo sul Mur de Huy. L'attenzione è focalizzata su Paul Seixas, diciannovenne francese che ambisce al suo primo successo in una classica di prestigio. La corsa vedrà l'assenza di due big del ciclismo: il campione in carica Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, recente vincitore dell'Amstel Gold Race, non saranno infatti al via.

La startlist della gara annovera numerosi giovani talenti e specialisti delle corse di un giorno. Tra le formazioni di punta figura la Decathlon CMA CGM Team, che schiera proprio Paul Seixas insieme a Léo Bisiaux, Stan Dewulf, Noa Isidore, Antoine L’Hote, Jordan Labrosse e Paul Lapeira.

Altre squadre di rilievo sono la Alpecin‑Premier Tech, con Tobias Bayer, Lennert Belmans, Francesco Busatto, Ramses Debruyne, Aaron Dockx, Gal Glivar e Senna Remijn, e la Bahrain Victorious, che presenta tra gli altri Pello Bilbao, Lenny Martinez, Fran Miholjević, Pau Miquel, Matej Mohorič, Vlad Van Mechelen ed Edoardo Zambanini.

Le squadre e i protagonisti in gara

Anche la EF Education‑EasyPost sarà al via con Samuele Battistella, Alex Baudin, Markel Beloki, Mikkel Frølich Honoré, Michael Leonard, Lukas Nerurkar e James Shaw. La startlist completa include molte altre squadre e corridori di spicco, confermando la profondità e la qualità del gruppo partenti. L'assenza di Pogacar ed Evenepoel apre scenari interessanti per nuovi protagonisti e rende la corsa particolarmente incerta.

Il percorso, come da tradizione, culminerà con la salita finale del Mur de Huy, teatro di numerosi attacchi decisivi nelle passate edizioni. Paul Seixas, indicato tra i favoriti, cercherà di cogliere questa opportunità per lasciare il segno e conquistare il suo primo grande successo tra i professionisti.

Storia e albo d'oro della Freccia Vallone

Fondata nel 1936, la Freccia Vallone è una delle classiche più prestigiose del calendario internazionale e si distingue per il suo arrivo in salita, unico nel Trittico delle Ardenne. L'albo d'oro annovera campioni come Rik van Steenbergen, Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Philippe Gilbert e Alejandro Valverde, quest'ultimo vincitore di quattro edizioni consecutive dal 2014 al 2017.

Tra i successi più recenti si ricordano Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Dylan Teuns, Tadej Pogacar e Stephen Williams. L'edizione 2025 fu vinta proprio da Pogacar, che si impose con un attacco deciso sul Mur de Huy.

La combinazione di specialisti delle classiche e scalatori rende ogni edizione della Freccia Vallone imprevedibile e spettacolare. L'attuale assenza dei grandi favoriti offre a giovani emergenti come Paul Seixas una rara opportunità di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della corsa.