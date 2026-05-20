Il Golfo di Napoli ospiterà una tappa dell’America’s Cup, celebre competizione velica mondiale. L’annuncio, il 20 maggio 2026, è stato dato da Vincenzo Nepi, amministratore delegato di Ace Italia. Nepi ha definito la città partenopea un “palcoscenico unico per la vela internazionale”, evidenziando valore paesaggistico e strategico.

La tappa genererà ricadute economiche stimate in 1,5 miliardi di euro. Il progetto prevede eventi collaterali per valorizzare il territorio e coinvolgere pubblico e operatori. Nepi ha sottolineato la capacità di Napoli di ospitare grandi eventi e la cruciale collaborazione tra istituzioni e privati.

Dettagli e impatto economico

L’organizzazione prevede infrastrutture temporanee e servizi per equipaggi, spettatori e media. Include promozione turistica e culturale, con enti locali. L’obiettivo è un indotto economico significativo per città e regione, stimato in 1,5 miliardi di euro (investimenti diretti e indiretti).

La scelta di Napoli si basa su posizione geografica, clima favorevole e tradizione marinara. L’obiettivo è il rilancio di turismo ed economia locale, con ampia partecipazione di pubblico e operatori.

America’s Cup e Ace Italia

L’America’s Cup (1851) è tra le più antiche e prestigiose competizioni veliche internazionali, attirando milioni di appassionati e promuovendo le località ospitanti.

Ace Italia, guidata da Vincenzo Nepi, organizza le tappe italiane, valorizzando il patrimonio marittimo e sportivo nazionale.

La collaborazione tra Ace Italia e istituzioni locali è cruciale per efficienza organizzativa e promozione territoriale, consolidando la posizione italiana nella vela mondiale. La scelta di Napoli conferma la centralità del Mezzogiorno negli eventi sportivi.