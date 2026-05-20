Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha espresso l'intenzione di trasformare l'America's Cup in una competizione di grande risonanza popolare. Questa dichiarazione è stata rilasciata il 20 maggio 2026, durante un Forum ANSA interamente dedicato all'imminente evento velico internazionale. Abodi ha sottolineato come la presenza di ben sei sfidanti sia un fattore determinante per garantire un elevato livello di competitività alla manifestazione, che si preannuncia come un appuntamento di spicco nel panorama sportivo italiano e mondiale.

Un punto focale dell'intervento del ministro ha riguardato l'importanza di estendere il coinvolgimento dell'evento oltre i circuiti tradizionali, includendo attivamente le periferie urbane nello spettacolo sportivo. "Le periferie meritano di essere parte dello spettacolo", ha affermato Abodi, evidenziando una visione inclusiva. In questo contesto, è stata menzionata specificamente Bagnoli, un'area strategica di Napoli, per la quale il ministro ha prospettato una "nuova vita come non l'ha avuta negli ultimi 30 anni". Il progetto di riqualificazione e rilancio di Bagnoli è stato descritto come il frutto di un impegno congiunto del governo, con il fondamentale sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Abodi ha inoltre rimarcato la stretta correlazione tra la cultura del mare e l'economia del mare, evidenziando il potenziale impatto positivo della competizione sul tessuto economico e sociale dei territori coinvolti.

Accordo strategico tra ANSA e Sport e Salute per l'America's Cup 2027

Nel corso del medesimo Forum, è stato ufficialmente annunciato un significativo accordo di collaborazione tra l'Agenzia ANSA e Sport e Salute, finalizzato alla copertura mediatica e alla promozione dell'America's Cup 2027. Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha evidenziato la portata dell'evento, dichiarando che "con l’America’s Cup parte un grande evento che ci responsabilizza ancor di più dopo le Olimpiadi e i recenti Internazionali d’Italia".

Nepi Molineris ha sottolineato come questi grandi appuntamenti abbiano già consolidato la reputazione internazionale dell'Italia, e come l'America's Cup rappresenti un'ulteriore opportunità per valorizzare al massimo il Paese, "dalle montagne al mare". L'amministratore delegato ha espresso un profondo senso di orgoglio e responsabilità per il ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere in questo contesto di visibilità globale.

Valorizzazione nazionale e il cuore che batte per Luna Rossa

Il ministro Abodi ha ulteriormente ribadito la centralità della condivisione e socializzazione di tutto il lavoro preparatorio che sta convergendo nell'organizzazione dell'America's Cup. Ha definito l'evento "storico", enfatizzando il prestigio secolare di una competizione che "ha attraversato i secoli".

L'obiettivo primario, secondo Abodi, è quello di "coniugare tutte le bellezze dell’Italia", creando un legame indissolubile tra la manifestazione velica e il ricco patrimonio paesaggistico e culturale del Paese, con un focus che si estende dalla Campania a Cagliari. In un passaggio che ha suscitato particolare entusiasmo, il ministro ha concluso esprimendo il sostegno al team italiano, affermando: "Tifiamo per l’America’s Cup, ma il cuore batte per Luna Rossa", riconoscendo il valore e la passione che il team rappresenta per l'Italia nel mondo della vela internazionale.