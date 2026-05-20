Il ministro Andrea Abodi ha ribadito l'intenzione del Governo di ottenere per Napoli l'America's Cup anche oltre il 2027. Al Forum ANSA, Abodi ha evidenziato come la competizione abbia rivelato un lato della città rimasto sospeso a Bagnoli, area in attesa di riqualificazione.

Il ministro ha dichiarato: "Quando si è arrivati a Napoli siamo tutti rimasti affascinati, ma con Bagnoli abbiamo scoperto un lato della città rimasto sospeso. Quello che si è riuscito a fare in così poco tempo dopo 30 anni di attesa è un riferimento di come la responsabilità pubblica si declina nell'uscire in tempo breve da situazioni critiche".

Questa "parentesi ha rotto l'incantesimo", ha aggiunto Abodi, auspicando una presenza duratura dell'America's Cup, grazie a una "organizzazione manageriale molto più articolata".

Strategie per la riconferma di Napoli

Per la riconferma di Napoli, Abodi ha indicato due vie: "o convincerli o vincere con Luna Rossa". L'obiettivo del Governo è la piena restituzione di Bagnoli alla città. "I cittadini di Bagnoli devono sapere che il nostro obiettivo è riconsegnare pienamente il luogo alla città", ha affermato il ministro, definendo questa una "visione che passa per la competizione ma che si declina nei giorni normali".

Napoli nel panorama velico internazionale

La scelta di Napoli per l'America's Cup 2027 è un evento internazionale che offre opportunità di valorizzazione del territorio, in particolare per Bagnoli. Il ruolo di Napoli è riconosciuto globalmente: il team New Zealand valuta la città come possibile sede per il 2029, consolidando la sua importanza nel panorama velico.