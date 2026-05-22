Si è conclusa ai quarti di finale la corsa di Luciano Darderi al torneo di Amburgo. Il tennista azzurro è stato superato da Alex de Minaur con un netto 6-0, 6-3, in un incontro che ha visto l'australiano dominare sui campi in terra battuta tedeschi, ponendo fine al percorso di Darderi nella competizione.

De Minaur, attuale numero nove del ranking mondiale e terza testa di serie del tabellone, ha mostrato una superiorità evidente fin dalle prime battute. L'australiano ha sfruttato al meglio le sue qualità atletiche e tecniche, concedendo pochi spazi all'azzurro, che non è riuscito a trovare le contromisure per arginare il gioco aggressivo dell'avversario.

De Minaur in semifinale: il commento sulla partita

Nel corso del match, De Minaur ha rapidamente preso il largo, portandosi sul 6-0, 5-1, prima che Darderi tentasse una reazione nel finale. L'australiano ha però mantenuto il controllo, chiudendo la sfida in due set. "Le ultime venti o trenta minuti di questa partita, le condizioni non potevano essere più lente e più pesanti", ha dichiarato De Minaur al termine dell'incontro. Ha aggiunto: "Le palle erano enormi. È stato molto fisico, molto difficile superarlo e penso che sia riuscito a usare la sua forza per muovere meglio la palla. Quindi è diventato piuttosto tirato alla fine, ma nel complesso sono molto soddisfatto della partita".

Grazie a questa vittoria, De Minaur ha raggiunto la semifinale ad Amburgo per la prima volta in carriera, diventando il primo australiano a tagliare questo traguardo dal 2007.

Nel prossimo turno, affronterà lo statunitense Tommy Paul, numero ventisei del ranking mondiale e sesta testa di serie del torneo, che nei quarti ha avuto la meglio su Daniel Altmaier.

Gli altri semifinalisti e le sfide in programma

Il torneo di Amburgo, appuntamento di prestigio sulla terra battuta europea, vede tra i semifinalisti anche Aleksandar Kovacevic e Ignacio Buse. Kovacevic ha superato Camilo Ugo Carabelli in una lunga e combattuta sfida, mentre Buse, qualificato peruviano, ha eliminato Ugo Humbert, garantendosi così l'ingresso tra i primi cinquanta del ranking ATP.

La semifinale tra De Minaur e Paul si preannuncia particolarmente interessante. L'australiano cercherà di confermare il suo ottimo stato di forma, mentre lo statunitense punta a raggiungere la finale in un torneo che non vedeva un americano tra i migliori quattro dal lontano 1995, quando ci riuscì Pete Sampras.