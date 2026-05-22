Lewis Hamilton, pilota Ferrari, si prepara al Gran Premio del Canada, smentendo voci di ritiro. Il quarantunenne britannico ha ribadito l'intenzione di proseguire in Formula 1 per almeno altri cinque anni, confermando la sua fedeltà alla scuderia di Maranello. Ha dichiarato di avere un anno di contratto con la Ferrari, ma di pianificare già i prossimi cinque anni di carriera, desiderando rimanere a lungo nel team.

Per il weekend canadese, Hamilton sarà supportato dalla madre, che lo accompagnerà per la prima volta. Ha espresso il desiderio di averla in Canada e la felicità per la presenza della sua "migliore amica".

Sul frontetecnico, il pilota ha elogiato il simulatore Ferrari come "il migliore mai visto", evidenziando la crescita del gruppo e le indicazioni fornite per le simulazioni.

Aspettative per Montreal e la SF26

Hamilton si è detto fiducioso sulle potenzialità della SF26, convinto che la monoposto possa migliorare. Ha anticipato che, con l'aggiornamento di Miami, la Ferrari dovrebbe essere al livello di McLaren e Red Bull, sebbene Mercedes porterà un "grande aggiornamento". Ha espresso affetto per la pista di Montreal, "una delle migliori al mondo", auspicando un "weekend migliore" per sé e la Ferrari, e ringraziando il team per il duro lavoro e gli apprendimenti dall'ultima gara.

L'ispirazione calcistica dall'Arsenal

Al di fuori delle corse, Hamilton ha condiviso la sua passione per il calcio, celebrando il successo dell'Arsenal. Ha raccontato di tifare per l'Arsenal fin da bambino, spinto dalla sorella, provando emozione e orgoglio per la vittoria. Ha definito la direzione del club come "un’ispirazione" per la crescita, sottolineando come cerchi ispirazione da realtà vincenti per il suo team, mirando a un miglioramento continuo, pur riconoscendo problemi su cui lavorare.

Con rinnovata determinazione, Lewis Hamilton guarda avanti, pronto a nuove sfide in pista e a scrivere ulteriori capitoli della sua carriera in Ferrari.