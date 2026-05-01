Il Nottingham Forest e il Braga hanno compiuto un passo significativo verso la finale di Europa League, assicurandosi risultati favorevoli nelle rispettive semifinali di andata. Le sfide, disputate giovedì sera, hanno visto il Forest prevalere sull'Aston Villa grazie a un decisivo calcio di rigore di Chris Wood, mentre il Braga ha superato il Friburgo con un emozionante gol all'ultimo minuto di Mario Dorgeles. Questi esiti pongono le basi per due gare di ritorno ricche di tensione e potenziale ribaltamento.

Il Nottingham Forest si impone sull'Aston Villa con un rigore decisivo

Al City Ground, il Nottingham Forest ha conquistato una vittoria fondamentale contro l'Aston Villa in un derby inglese che si preannunciava combattuto. Il momento chiave della partita è arrivato al 71’ del secondo tempo, quando l'attaccante Chris Wood ha trasformato con grande freddezza un calcio di rigore. La massima punizione è stata assegnata in seguito a un fallo di mano di Digne in area, intervenuto su un cross insidioso di Hutchinson. Questo gol ha permesso al Forest di chiudere l'incontro sull'1-0, garantendosi un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno. Durante il corso del match, il portiere Ortega ha compiuto una serie di interventi decisivi, dimostrando la sua importanza nel mantenere inviolata la porta del Forest e a consolidare un risultato che potrebbe rivelarsi cruciale per l'accesso alla finale.

Il Braga vince in extremis contro il Friburgo in una partita ricca di colpi di scena

A Braga, la sfida contro il Friburgo è stata caratterizzata da un'intensa battaglia e numerosi capovolgimenti di fronte, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo. I padroni di casa portoghesi hanno sbloccato il risultato all'8’ del primo tempo con la rete di Demir Ege Tiknaz, che ha portato avanti la sua squadra. Tuttavia, il vantaggio è durato poco, poiché Vincenzo Grifo ha ristabilito la parità al 16’, riportando il match in equilibrio. La partita ha offerto ulteriori emozioni quando il Friburgo ha avuto l'opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore, ma il portiere Atubolu ha respinto la conclusione poco prima dell'intervallo, mantenendo il punteggio in stallo e dimostrando la sua prontezza.

Quando il pareggio sembrava ormai l'esito più probabile, è stato Mario Dorgeles a trovare il gol vittoria al 92’. La sua rete è scaturita da una respinta del portiere tedesco su un tiro potente di Vitor Carvalho, un'azione che ha regalato al Braga un successo drammatico e un vantaggio psicologico non indifferente per la sfida di ritorno in Germania. Anche Horníček si è distinto con un intervento decisivo su un tiro di Eggestein, sottolineando l'equilibrio e l'intensità della gara.

Le gare di ritorno: appuntamenti decisivi per la finale di Europa League

Le sorti delle semifinali di Europa League si decideranno nelle attesissime gare di ritorno, che promettono altrettanta adrenalina e spettacolo.

La prima sfida in programma vedrà il Braga affrontare il Friburgo giovedì 7 maggio in Germania, dove i tedeschi cercheranno con ogni mezzo di ribaltare il risultato dell'andata e conquistare la finale. Successivamente, si disputerà l'incontro tra Aston Villa e Nottingham Forest, con i Villans che avranno l'arduo compito di recuperare lo svantaggio casalingo. Entrambe le squadre che hanno perso l'andata avranno l'occasione di riscattarsi, mentre le vincitrici cercheranno di consolidare il proprio vantaggio per accedere alla finale. Saranno due appuntamenti imperdibili che determineranno le finaliste di questa prestigiosa competizione europea, promettendo emozioni fino all'ultimo fischio.