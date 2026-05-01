Saranno Mirra Andreeva e Marta Kostyuk le protagoniste della finale femminile del WTA 1000 di Madrid, in programma sabato. Le due tenniste si sono guadagnate l'accesso all'atto conclusivo dopo aver superato le rispettive semifinali con prestazioni convincenti.

Andreeva domina e raggiunge la sua terza finale WTA 1000

La giovane russa Mirra Andreeva ha conquistato il pass per la finale imponendosi con un solido 6-4, 7-6 sulla statunitense Hailey Baptiste. La Baptiste aveva precedentemente eliminato giocatrici di calibro come Jasmine Paolini e persino la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, rendendo la vittoria di Andreeva ancora più significativa.

Per Andreeva, questa è la terza finale in un torneo WTA 1000 della sua carriera, dopo i successi ottenuti lo scorso anno nei prestigiosi appuntamenti di Dubai e Indian Wells, a riprova di una maturazione rapida e costante nel circuito maggiore.

Kostyuk vince una battaglia in tre set e approda alla sua prima finale WTA 1000

Dall'altra parte del tabellone, l'ucraina Marta Kostyuk ha dovuto lottare per avere la meglio sull'austriaca Anastasia Potapova in una semifinale combattuta, chiusa con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-4. Per Kostyuk, si tratta della seconda finale consecutiva nel circuito, ma è la prima volta che raggiunge l'atto conclusivo in un torneo di categoria WTA 1000, segnando un traguardo importante nella sua carriera.

L'unico precedente tra le due finaliste risale all'inizio dell'anno a Brisbane, dove Kostyuk si impose in due set sul cemento, ma la terra rossa di Madrid potrebbe offrire uno scenario differente.

Le giovani promesse si sfidano sulla terra rossa di Madrid

La finale del WTA 1000 di Madrid metterà dunque di fronte due delle più brillanti giovani promesse del tennis femminile, entrambe in eccellente forma sulla superficie in terra battuta della capitale spagnola. Mirra Andreeva, che ha recentemente festeggiato il suo diciannovesimo compleanno proprio con questa qualificazione, continua a dimostrare il suo talento cristallino e una notevole maturazione tecnica e mentale nei tornei di alto livello.

La stessa Andreeva ha definito questa qualificazione “un bel regalo” per il suo compleanno. Marta Kostyuk, dal canto suo, conferma una crescita costante e la sua capacità di competere ai massimi livelli, raggiungendo un traguardo significativo in un torneo così prestigioso.

È interessante notare come Anastasia Potapova, l'avversaria di Kostyuk in semifinale, fosse entrata nel tabellone principale come lucky loser e avesse sorpreso eliminando Karolina Pliskova nei quarti di finale, prima di arrendersi alla determinazione dell'ucraina.