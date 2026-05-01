Alla vigilia della sfida di Liga contro l’Osasuna, l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha aggiornato sulle condizioni di Lamine Yamal, attualmente fermo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Il tecnico ha rassicurato che il giovane attaccante sta recuperando in modo ottimale e sarà regolarmente presente ai prossimi Mondiali, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Il recupero di Lamine Yamal per i Mondiali

Durante la conferenza stampa del primo maggio duemilaventisei, Hansi Flick ha dichiarato: “Sta facendo buoni progressi.

Penso che lo vedremo ai Mondiali. Ha più tempo per recuperare e tornare, ed è quello che vuole”. Il riferimento è alla competizione iridata che si svolgerà dall’undici giugno al diciannove luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Yamal ha subito l’infortunio il ventidue aprile scorso, durante una partita di campionato contro il Celta Vigo. Il giorno seguente, il Barcellona ha comunicato che il talentuoso diciottenne, autore di ventiquattro gol in venticinque presenze stagionali in tutte le competizioni, avrebbe saltato il resto della stagione, ma sarebbe stato disponibile per la sua prima partecipazione ai Mondiali.

Già in precedenza, Flick aveva espresso fiducia nel fatto che Yamal sarebbe tornato “più forte”.

Il tecnico ha inoltre chiarito che l’infortunio al bicipite femorale sinistro non è avvenuto durante il rigore calciato contro il Celta Vigo, ma poco prima, sottolineando l’importanza per il giovane di imparare ad ascoltare i segnali del proprio corpo.

Il Barcellona tra Liga e rientri importanti

Il recupero di Yamal rappresenta un’ottima notizia per il Barcellona, che potrebbe conquistare il titolo di Liga in caso di vittoria contro l’Osasuna e di un contemporaneo passo falso del Real Madrid. L’ottimismo di Flick si estende anche al rientro del brasiliano Raphinha, anch’egli alle prese con un infortunio muscolare. “Raphinha è un giocatore che dà sempre il cento per cento, sia in campo che in allenamento”, ha spiegato Flick. “Per noi è importante riaverlo a disposizione. Viaggerà anche con noi e vedremo cosa succederà domani a Pamplona”.