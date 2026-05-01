La Pro Palazzolo è al centro della decima puntata della rubrica “D Valore”, disponibile dal primo maggio 2026 su Vivo Azzurro TV. L'articolo esplora come questa società, nata a Palazzolo sull’Oglio in un contesto a forte tradizione operaia, abbia saputo unire comunità, socialità e sport dilettantistico, ponendo la persona al centro del proprio progetto.

Radici e Valori di una Società Centenaria

Fondata agli inizi del secolo scorso, la Pro Palazzolo è una realtà dove diverse anime si fondono. Tra i talenti cresciuti nel suo vivaio figurano Giorgio Scalvini, che qui ha mosso i primi passi da bambino, ed Eddy Baggio.

Con oltre quattrocento tesserati nel settore giovanile, la società considera la persona – dal giovane atleta all'istruttore – il cuore pulsante di ogni iniziativa.

ProMotion: Calcio e Inclusione

In un territorio caratterizzato da una forte tradizione operaia, la Pro Palazzolo ha promosso il progetto ProMotion, dedicato ai ragazzi con disabilità. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di inclusione e socialità, pienamente integrata nella visione societaria.

Dettagli e Impatto del Progetto ProMotion

Il progetto ProMotion è stato presentato il nove dicembre 2024 al Municipio di Palazzolo sull’Oglio, frutto della collaborazione tra l'Amministrazione comunale (sindaco Gianmarco Cossandi) e la Pro Palazzolo, con il sostegno dell'assessora Ombretta Pedercini.

L'obiettivo è promuovere l'inclusione sportiva di persone con disabilità, con l'ambizione di formare una squadra per il Campionato DCPS della FIGC già dalla stagione successiva. Un gruppo pilota di dieci ragazzi e ragazze si allena ogni mercoledì nella palestra della Scuola Primaria Galignani di Mura, supportato dalla Cooperativa Sociale ONLUS “La Scotta”. Luca Rampini, direttore generale del settore giovanile, ha evidenziato l'orgoglio della società, affermando che «lo sport è innanzitutto inclusione».

Come Seguire la Rubrica “D Valore” su Vivo Azzurro TV

La puntata sulla Pro Palazzolo è disponibile on demand sui canali social della FIGC e della LND, e sul sito figc.it. Per accedere a Vivo Azzurro TV, è sufficiente scaricare l'app (App Store, Google Play Store, Smart TV) e registrarsi gratuitamente, attivando le notifiche push per aggiornamenti. La versione web è raggiungibile su www.vivoazzurrotv.it.