Il Gran Premio di Miami di Formula 1 ha subito un'importante modifica al suo programma, con un'anticipazione di ben tre ore rispetto all'orario inizialmente previsto. Questa decisione è stata presa dagli organizzatori in risposta a una significativa allerta meteo che interessa la regione della Florida, dove si prevedono forti e prolungati temporali nel corso del pomeriggio. Di conseguenza, il via alla gara, che era stato fissato per le 16 ora locale, è stato spostato alle 13 locali, corrispondenti alle 19 in Italia, per permettere lo svolgimento dell'evento in condizioni più favorevoli.

La scelta di modificare l'orario di partenza è stata adottata con l'obiettivo primario di garantire che la corsa possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili, riducendo al minimo il rischio di interruzioni o sospensioni dovute al maltempo. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), la Formula 1 e gli organizzatori del Miami Grand Prix hanno concordato all'unanimità questa variazione dopo un'attenta e approfondita valutazione delle ultime previsioni meteorologiche disponibili. Una nota congiunta ha esplicitato le motivazioni: "A seguito delle discussioni tra FIA, FOM e il promotore di Miami, è stata presa la decisione di anticipare la partenza del Gran Premio di domenica alle 13 ora locale a Miami a causa delle previsioni che indicano forti temporali nel pomeriggio, vicino all’orario originariamente previsto per la gara".

Questo provvedimento mira a salvaguardare l'integrità della competizione e l'esperienza di tutti i soggetti coinvolti.

Sicurezza: la priorità assoluta per il GP di Miami

La priorità assoluta che ha guidato la decisione degli organizzatori è stata quella di assicurare la massima sicurezza per tutti i partecipanti all'evento: dai piloti in pista agli spettatori sugli spalti, dai membri dei team al personale di servizio. La comunicazione ufficiale ha ribadito con forza questo concetto: "Questa decisione è stata presa per garantire il minor numero possibile di interruzioni alla gara, assicurare la massima finestra possibile per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni e dare priorità alla sicurezza di piloti, tifosi, squadre e staff".

Il pericolo più significativo in queste circostanze è rappresentato dai fulmini. Le rigorose normative di sicurezza locali stabiliscono infatti che la rilevazione di qualsiasi attività fulminea entro un raggio di otto miglia dall’Autodromo Internazionale di Miami comporterebbe l’immediata e obbligatoria sospensione dell’intero evento. In tale scenario, sia il pubblico che gli addetti ai lavori sarebbero istruiti a cercare riparo in luoghi sicuri, e le attività in pista potrebbero riprendere solo dopo un intervallo di almeno trenta minuti senza ulteriori scariche elettriche nella zona interessata, evidenziando la serietà del rischio.

Il nuovo protocollo meteo e la gestione delle emergenze

Un segnale premonitore delle condizioni avverse era già stato dato prima delle qualifiche, quando la FIA aveva dichiarato un'allerta pioggia.

Questa azione ha attivato un nuovo protocollo specificamente introdotto per la stagione 2026, il quale entra in vigore quando la probabilità di precipitazioni significative durante la gara supera la soglia del 40%. L'anticipo dell'orario di partenza si configura, dunque, come una mossa strategica fondamentale. Essa consente di disporre di una finestra temporale considerevolmente più ampia per completare regolarmente la corsa, riducendo drasticamente il rischio di sospensioni prolungate che potrebbero compromettere l'esito della gara o, nel peggiore dei casi, portare a una sua cancellazione definitiva. La gestione proattiva delle condizioni meteorologiche estreme è ormai diventata un elemento centrale e imprescindibile nell'organizzazione dei Gran Premi, soprattutto in località notoriamente soggette a repentini e imprevedibili cambiamenti climatici, come appunto la Florida, dove la rapidità di intervento è cruciale per la buona riuscita dell'evento.