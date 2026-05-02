Si è spento il primo maggio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e icona dello sport paralimpico, dopo una battaglia durata sei anni. La sua scomparsa, annunciata dalla famiglia, segna la fine di un percorso di vita straordinario, costellato di sfide e rinascite. Zanardi, nato nel 1966 a Bologna, è stato per molti un simbolo di forza, determinazione e coraggio, capace di affrontare ogni avversità con una grinta ineguagliabile.

La sua carriera nel motorsport prese il via in giovane età, alimentata da una profonda passione per la velocità e le competizioni automobilistiche.

Nemmeno la tragica perdita della sorella maggiore in un incidente stradale nel 1979 riuscì a fermarlo. A soli quattordici anni, con il primo kart regalatogli dal padre, Zanardi iniziò la sua ascesa attraverso le categorie minori, fino a debuttare in Formula 1 nel 1991 con la Jordan. Dopo aver corso anche per la Lotus fino al 1994, si trasferì negli Stati Uniti, dove visse le sue stagioni più brillanti tra il 1996 e il 1998 nella Formula Cart. Un breve ritorno in Formula 1 nel 1999 con la Williams non fu altrettanto fortunato, portandolo a concludere la sua esperienza nel Circus con 44 gran premi e un solo punto all'attivo.

L'incidente del 2001 e la rinascita nel paraciclismo

Il 15 settembre 2001, la vita di Zanardi subì una svolta drammatica.

Durante una gara del campionato Champ Car al Lausitzring, in Germania, fu vittima di un gravissimo incidente che gli causò l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Nonostante la gravità delle ferite, che richiesero sedici interventi chirurgici e sette arresti cardiaci, Zanardi non perse mai conoscenza e dimostrò una straordinaria forza di volontà. Questo gli permise di sopravvivere e di reinventarsi, trovando una nuova passione nel paraciclismo. In questa disciplina, raggiunse vette incredibili, conquistando quattro ori alle Paralimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2016, e aggiungendo al suo palmarès otto titoli mondiali su strada. La sua vicenda divenne un potente simbolo di riscatto e determinazione, ispirando milioni di persone a livello globale.

Accanto ai successi sportivi, Zanardi si affermò anche come autore di libri autobiografici e divulgativi e come apprezzato conduttore televisivo. Tuttavia, il destino gli riservò un'ulteriore, durissima prova: il 19 giugno 2020, mentre partecipava a una staffetta di beneficenza in handbike, fu coinvolto in un grave incidente sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana. L'impatto con un camion fu devastante, ma ancora una volta Zanardi dimostrò una incredibile resilienza, sopravvivendo e intraprendendo un lungo e complesso percorso di riabilitazione, caratterizzato da numerose operazioni, un periodo di coma e trasferimenti tra diversi centri specializzati.

L'eredità di Alex Zanardi: coraggio e ispirazione

Negli ultimi anni della sua vita, la famiglia – composta dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò – scelse di proteggere la sua privacy, consentendogli di vivere momenti preziosi lontano dai riflettori. La sua esistenza, costellata di continue rinascite, lascia un'eredità inestimabile di sfide superate e di un coraggio senza pari. Come ricordato da chi lo ha conosciuto e ammirato, «a tutti è sempre apparso immortale, per quei miracolosi, ogni volta, ritorni alla vita».

Il suo percorso sportivo ha dimostrato come Zanardi fosse capace di trasformare il dolore e le avversità in una straordinaria energia positiva, affermandosi come un punto di riferimento imprescindibile per lo sport italiano e internazionale.

Oltre ai quattro ori, conquistò anche due argenti paralimpici ai Giochi di Londra e Rio, a riprova del suo talento e della sua incrollabile determinazione anche di fronte alle difficoltà più estreme. La sua storia rimane un fulgido esempio di resilienza e di profondo amore per la vita, destinata a ispirare intere generazioni di atleti e non solo.