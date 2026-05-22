Pep Guardiola si prepara a dire addio al Manchester City al termine dell'attuale stagione, chiudendo un'era durata un decennio alla guida del prestigioso club inglese. L'ultima apparizione del tecnico catalano sulla panchina dei Citizens sarà in occasione della sfida contro l'Aston Villa, un appuntamento fissato per domenica all'Etihad Stadium, che segnerà la fine di un ciclo straordinario.

L'eredità di un decennio vincente

Arrivato nel luglio del 2016, il tecnico catalano ha saputo plasmare e trasformare il Manchester City in una vera e propria potenza indiscussa del calcio europeo.

Sotto la sua guida, la squadra ha raggiunto vette inesplorate, accumulando un palmarès impressionante di ben venti trofei. Tra questi spiccano le sei Premier League, simbolo di un dominio nazionale, e l'ambita Champions League, che ha consacrato il club anche sul palcoscenico continentale. Guardiola ha espresso le sue motivazioni con parole cariche di significato: “Non chiedetemi perché me ne vado. Non ci sono motivi particolari. Ma in fondo so che è arrivato il momento giusto. Nulla, del resto, dura per sempre”, ha affermato. Ha poi aggiunto, con un tocco di commozione: “Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi indelebili e l'amore profondo che provo per il mio Manchester City”.

Un nuovo capitolo: ambasciatore globale

Il futuro di Pep Guardiola non sarà però lontano dal mondo del calcio, né dalla galassia del Manchester City. Il club ha infatti ufficializzato che il tecnico ricoprirà un prestigioso ruolo di ambasciatore globale per il City Football Group. In questa nuova veste, Guardiola fornirà la sua preziosa consulenza tecnica ai numerosi club che fanno parte del gruppo, e sarà attivamente coinvolto nello sviluppo di progetti specifici e in importanti collaborazioni strategiche, consolidando ulteriormente il suo legame con l'organizzazione.

Il successore e la comunicazione interna

La decisione di Pep Guardiola di lasciare il club è stata comunicata alla squadra già nella serata di lunedì, in un momento successivo alla diffusione della notizia sui media.

Nel frattempo, il Manchester City ha già identificato il probabile successore alla guida tecnica. Si tratta di Enzo Maresca, un nome ben noto nell'ambiente calcistico, già ex allenatore del Chelsea e in precedenza stretto collaboratore dello stesso Guardiola. L'accordo per un contratto triennale con Maresca sarebbe attualmente in fase di definizione, delineando così il prossimo capitolo per la panchina dei Citizens.