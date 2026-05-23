Durante gli ultimi giorni del Giro d’Italia di ciclismo, il comportamento di Thymen Arensman ha attirato le critiche dell’organizzazione della corsa, RCS Sport. Secondo quanto riportato da Eurosport Francia, l’olandese della Netcompany Ineos sta provocando un certo malcontento in RCS a causa del suo atteggiamento particolarmente restio nei confronti dei media. Arensman è infatti comparso molto raramente davanti alle telecamere durante questa edizione della corsa rosa, negandosi per le consuete interviste pre e dopo gara.

'Evitiamo distrazioni a Thymen'

Questo atteggiamento è volutamente scelto per mantenere alta la concentrazione e gestire al meglio la pressione, come confermato dal suo Ds Geraint Thomas in un'intervista rilasciata a Daniel Benson. Thomas ha spiegato che c’è stato un piano condiviso fin dall’inizio con il corridore e l’addetto stampa del team: “Facciamo tutto ciò che aiuta Thymen a restare focalizzato, evitando distrazioni”.

In sostanza, il team ha deciso di ridurre al minimo le interazioni mediatiche del corridore olandese, lasciandogli la libertà di esporsi solo quando lui lo ritiene opportuno, senza alcuna pressione esterna. Questo approccio però non è passato inosservato agli occhi di RCS, l’organizzatore del Giro d'Italia, che sembra manifestare un crescente fastidio per questa strategia comunicativa atipica.

Il problema, secondo Eurosport, riguarda il fatto che Arensman evita i media tradizionali e preferisce comunicare esclusivamente attraverso i propri canali social, come Instagram o Strava, con qualche messaggio sporadico e informale. Tale scelta, comprensibile dal punto di vista personale e professionale del corridore, viene invece percepita da RCS come un mancato “dovere” verso l’organizzazione e la stessa manifestazione.

Arensman, la 'minaccia spettrale'

Dietro le quinte, infatti, si starebbe consumando una sorta di scontro di vedute tra il team di Arensman e l’organizzazione del Giro d'Italia. Da un lato, la squadra sostiene il diritto del proprio atleta di gestire i momenti di visibilità secondo i propri tempi e bisogni, dall’altro RCS vorrebbe maggiore disponibilità e partecipazione alle attività mediatiche previste dalle consuetudini della corsa.

Questo confronto evidenzia una frattura tra vecchi modelli di comunicazione sportiva e nuove modalità di gestione dell’immagine e della pressione mediatica da parte degli atleti.

Gli osservatori internazionali hanno definito Arensman come una “minaccia spettrale” per il leader della classifica Jonas Vingegaard, sottolineando come la sua presenza silenziosa in corsa possa risultare insidiosa per gli avversari.

La sua scelta di parlare poco e agire molto sul percorso è una strategia che sembra funzionare sul piano sportivo, ma che crea malumori sugli aspetti comunicativi e organizzativi.

In conclusione, il caso di Thymen Arensman rappresenta un interessante esempio di come il mondo del ciclismo stia affrontando nuove sfide legate alla gestione della comunicazione e dell’immagine pubblica degli atleti.

Mentre l’organizzazione del Giro d’Italia cerca di mantenere un equilibrio tra esigenze sportive e mediatiche, alcuni corridori come Arensman mostrano come sia possibile adottare soluzioni alternative per preservare la concentrazione e le performance.

Rimane da vedere se questa tensione dietro le quinte porterà a un ripensamento delle strategie di comunicazione nel ciclismo moderno o se, al contrario, si consolideranno nuovi equilibri tra squadre, corridori e organizzatori.