La Mercedes ha monopolizzato la prima fila nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal. George Russell ha conquistato la pole position, affiancato dal compagno Kimi Antonelli, staccato di soli 68 millesimi. La W17 ha così confermato la sua competitività grazie al nuovo pacchetto di aggiornamenti.

Russell in pole, Antonelli a un soffio

George Russell ha ottenuto la pole position per la gara sprint con un tempo di 1’12"965. Il britannico ha imposto il ritmo fin dal primo giro veloce in SQ3, migliorando nel tentativo finale.

Kimi Antonelli, pur registrando il miglior settore finale, non è riuscito a sopravanzare il compagno, garantendo una prestigiosa prima fila tutta Mercedes.

McLaren in seconda fila, Ferrari e Red Bull in difficoltà

Alle spalle delle due Mercedes si sono piazzate le McLaren, con Lando Norris terzo e Oscar Piastri quarto. Ferrari e Red Bull hanno incontrato difficoltà. Lewis Hamilton si è classificato quinto, mentre Max Verstappen è rimasto lontano dalla vetta, non accedendo alla top-3.

Wolff: “Volevo un margine maggiore”

Nonostante il risultato, il team principal Toto Wolff ha espresso riserve sul nuovo pacchetto. “Non mi è piaciuta tanto… mi aspettavo uno o due decimi in più”, ha dichiarato. Wolff ha definito la sprint “solo una baby gara”, sottolineando che il vero banco di prova per la W17 sarà la gara di domenica.

Il contesto tecnico e le prospettive per la gara

Il successo della Mercedes deriva dal primo pacchetto di aggiornamenti stagionali sulla W17 in Canada. Il risultato conferma la validità delle modifiche. Tuttavia, la gara sprint, come evidenziato da Wolff, lascia dubbi sulla reale tenuta per la gara di domenica, in attesa di conferme definitive.