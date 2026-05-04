Jasmine Paolini, campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, si prepara con entusiasmo e determinazione alla nuova edizione del torneo. L'atleta ha espresso la sua profonda gratitudine per la competizione che, a suo dire, le ha “dato tutto quel che poteva darmi” nell'anno precedente. “Sono felice e carica, spero di giocare una buona partita fin dal debutto”, ha dichiarato Paolini, evidenziando il suo approccio concentrato e la sua strategia di guardare “solo alla prossima partita, non guardo il tabellone”.

Le sue parole sono giunte a margine di un significativo incontro al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica ha ricevuto le nazionali vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis.

Paolini ha descritto l'evento come un “onore” e un momento “sempre bello”, sottolineando il valore di questa celebrazione per il tennis italiano. “Il Presidente ci ha augurato il meglio, ma è sempre una giornata che celebra il tennis e le vittorie dell’anno scorso che non sono mai scontate. C’è tanto lavoro dietro ed è un riconoscimento per tutte noi”, ha aggiunto, evidenziando il duro lavoro e l'impegno che precedono ogni successo.

Il tennis italiano celebrato al Quirinale

La prestigiosa cerimonia al Quirinale ha visto la partecipazione delle squadre maschile e femminile che hanno trionfato rispettivamente nella Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup. Il Presidente della Repubblica ha accolto i protagonisti del tennis italiano, riconoscendo il valore delle loro vittorie e l'importante ruolo di esempio che questi atleti ricoprono per i giovani.

Tra i volti noti presenti, oltre a Jasmine Paolini, figuravano anche altri campioni come Matteo Berrettini, Sara Errani e Lucia Bronzetti, a testimonianza della forza del movimento tennistico nazionale.

Durante l'incontro, il Presidente ha ribadito come il tennis italiano sia ormai un protagonista indiscusso a livello mondiale. Ha inoltre espresso il suo auspicio di assistere a ulteriori grandi vittorie nei prossimi appuntamenti internazionali, menzionando in particolare i tornei di Roma e Parigi. L'evento ha rappresentato un momento cruciale di riconoscimento per l'impegno costante e i successi ottenuti da atleti e tecnici, celebrando l'eccellenza del tennis azzurro.

Orgoglio azzurro e spirito di squadra

Nel corso della giornata al Quirinale, hanno preso la parola anche Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto, in qualità di portavoce delle due nazionali. Entrambi hanno enfatizzato l'importanza del lavoro di squadra e il profondo orgoglio di rappresentare l'Italia. “Quando giochiamo la Davis non siamo da soli, c’è un team e un intero Paese. Daremo tutto per tornare qui e festeggiare ancora”, ha dichiarato Cobolli, mettendo in luce la dimensione collettiva delle vittorie. Cocciaretto ha aggiunto con passione: “Ogni volta che indossiamo la maglia azzurra siamo piene di orgoglio. Siamo italiane in ogni angolo del mondo e vogliamo essere di esempio per tutte le bambine che sognano come noi”, sottolineando il ruolo ispiratore degli atleti.

L'imminente inizio degli Internazionali d’Italia si inserisce in questo clima di grande entusiasmo e rinnovato riconoscimento per il movimento tennistico nazionale. Con Jasmine Paolini pronta a difendere il suo titolo, l'attesa per le nuove emozioni sul campo del Foro Italico è palpabile, promettendo un torneo ricco di sfide e spettacolo.