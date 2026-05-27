Yuliia Starodubtseva ha raggiunto un apice significativo nella sua carriera, realizzando una delle maggiori sorprese al Roland Garros. La tennista ucraina ha sconfitto la numero due del mondo, Elena Rybakina, nel secondo turno, conclusosi con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6(10-4). Questa vittoria, dopo 2 ore e 28 minuti, è il suo primo successo contro una Top 10. Il trionfo interrompe una serie di sei sconfitte contro Top 10 e le ambizioni di Grande Slam della campionessa degli Australian Open.

Al 55° posto nel ranking mondiale, Starodubtseva ha dimostrato notevole determinazione e lucidità nel tie-break del terzo set.

Ha capitalizzato la minore precisione di Rybakina (71 errori non forzati contro i suoi 36). Limitando i rischi con cautela, ha sfruttato le opportunità. Dopo aver perso il primo set 3-6, l'ucraina ha ribaltato l'incontro dominando il secondo set 6-1. Nel terzo set, nonostante un vantaggio iniziale di 3-0, ha subito il ritorno di Rybakina fino al 4-4, ma ha chiuso con autorità nel tie-break, assicurandosi una vittoria memorabile.

Una doppia motivazione: sportiva e personale

Al termine della partita, Yuliia Starodubtseva ha rivelato una motivazione extra. Prima del torneo, aveva stretto una scommessa con il suo fidanzato e allenatore: "Se entro tra le prime cinquanta, lui mi chiede di sposarlo", ha raccontato l'ucraina.

Un elemento che ha reso la giornata indimenticabile. L'obiettivo è ora proseguire la sua ascesa nel ranking WTA, dopo aver iniziato la stagione fuori dalla Top 100 e aver raggiunto la finale WTA 500 di Charleston.

L'ascesa e le prospettive future

Questo successo, la sua migliore performance in uno Slam, la porta al terzo turno del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. La vittoria contro Rybakina conferma la costante crescita della tennista ucraina, imponendosi su una delle favorite. La sua prestazione, solida e mentalmente impeccabile nei momenti critici, preannuncia un futuro ricco di opportunità per Starodubtseva, sul campo e nella vita privata. Guarda con fiducia ai prossimi impegni, con la possibilità di realizzare un doppio sogno: consolidare la posizione tra le Top 50 e la proposta di matrimonio.