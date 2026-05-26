Il tennis mondiale ha un nuovo, giovanissimo protagonista: Moïse Kouamé. Il diciassettenne francese ha compiuto un’impresa storica al Roland Garros, sconfiggendo l’ex campione degli US Open Marin Cilic con un netto 7-6(4), 6-2, 6-1 nel primo turno del prestigioso torneo parigino. Questa vittoria non è solo un successo sportivo, ma un vero e proprio record che riscrive le pagine dell’Era Open.

Kouamé è infatti diventato il più giovane tennista a sconfiggere un campione Slam agli Open di Francia, superando il primato stabilito da Michael Chang nel lontano 1989.

Non solo: è anche il primo giocatore nato dopo il 2008 a conquistare una vittoria nel singolare maschile di un torneo del Grande Slam. Nato il 6 marzo 2009, il giovane talento ha celebrato il suo trionfo davanti al pubblico di casa con grande compostezza, dichiarando a fine match: “Ora il mio obiettivo è recuperare e prepararmi per il prossimo turno”.

Un debutto memorabile sulla terra rossa

Il match contro Cilic ha messo in luce tutte le qualità di Kouamé. Entrato in tabellone grazie a una wild card e attualmente classificato al numero 318 del ranking mondiale, il francese ha dimostrato una maturità e una solidità mentale sorprendenti. La sua performance è stata caratterizzata da un servizio potente, capace di raggiungere i 223 km/h, e da un rovescio a due mani particolarmente efficace.

Kouamé ha saputo capitalizzare le difficoltà dell’avversario, messo alla prova anche dalle condizioni climatiche impegnative, mantenendo sempre alta l’intensità del gioco.

La sua esibizione atletica e composta ha elettrizzato il pubblico, che ha assistito anche a un’inaspettata e sentita esecuzione della Marsigliese da parte del giovane campione, un gesto che ha ulteriormente cementato il legame con gli spettatori. Questa vittoria non è solo un punto di svolta per la sua carriera, ma un segnale forte per il tennis francese.

La crescita di un talento promettente

L’exploit al Roland Garros non è un caso isolato, ma la conferma di un percorso di crescita costante. Kouamé aveva già attirato l’attenzione raggiungendo la finale dell’Orange Bowl nel 2024 e vincendo un titolo ITF a Bressuire.

Nel 2026, il suo talento si era già manifestato con la qualificazione al suo primo tabellone principale ATP a Montpellier e il raggiungimento della semifinale in un Challenger a Lille. Ha inoltre ricevuto diverse wild card per tornei Masters 1000, dimostrando una progressione rapida e costante.

Allenato dall’ex numero sette del mondo Richard Gasquet, Kouamé si prepara ora ad affrontare la prossima sfida nel secondo turno, dove incontrerà il vincitore tra la testa di serie numero 20, Cameron Norrie, e il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Il pubblico di Parigi, già conquistato dal suo talento e dalla sua personalità, attende con grande curiosità la prossima esibizione di questo giovane e brillante protagonista, che incarna le speranze del tennis francese per il futuro.