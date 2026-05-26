La lunga e illustre carriera di Gael Monfils al Roland Garros si è conclusa nella serata di lunedì, sul prestigioso campo Philippe-Chatrier, tra gli applausi commossi di un pubblico che ha voluto tributargli un ultimo, caloroso omaggio. Il tennista francese, all'età di 39 anni, è stato sconfitto dal connazionale Hugo Gaston in una battaglia epica di cinque set, con il punteggio finale di 6-2, 6-3, 2-6, 3-6, 6-0. Un incontro che ha saputo regalare intense emozioni e numerosi colpi di scena, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo punto.

L'ex numero sei del mondo, Monfils, ha così sigillato la sua indimenticabile avventura parigina, eguagliando un significativo record: quello di quaranta vittorie al Roland Garros. Questo traguardo lo pone al pari di Yannik Noah come il francese più vincente nell'era Open del torneo. Al termine della sconfitta, il pubblico presente sul campo centrale gli ha tributato un'ovazione prolungata e sentita. Il giocatore ha poi rivolto un discorso particolarmente commosso alla moglie e madre della loro figlia Skai, in un momento di grande intensità emotiva che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Una battaglia memorabile in cinque set

La partita ha preso il via con Monfils in evidente difficoltà, che ha ceduto rapidamente i primi due set a Gaston con i parziali di 6-2 e 6-3.

Sembrava che l'incontro potesse concludersi in fretta, ma la tenacia e lo spirito combattivo del veterano francese non si sono fatti attendere. Spinto dal fervore del pubblico di casa, che lo ha sostenuto incessantemente, e approfittando di un calo nella performance fisica dell'avversario, Monfils ha saputo reagire con grande determinazione. Ha così ribaltato le sorti dell'incontro, aggiudicandosi il terzo set per 6-2 e il quarto per 6-3, riaprendo completamente la sfida e infiammando l'atmosfera sul Philippe-Chatrier.

Tuttavia, nel quinto e decisivo set, la dinamica è nuovamente cambiata. Gaston ha ritrovato energie e lucidità, imponendosi con un netto 6-0 e chiudendo la sfida dopo oltre tre ore e venti minuti di gioco.

Per Monfils, questa è stata la sua diciassettesima apparizione in un quinto set al Roland Garros, un record assoluto nell'era Open, a testimonianza della sua incredibile resistenza e della sua propensione per le partite lunghe e combattute. Il tennista francese ha lasciato il campo visibilmente emozionato, consapevole di aver scritto una pagina significativa nella storia del torneo parigino, dove aveva raggiunto la semifinale nel 2008 e i quarti di finale in tre diverse edizioni.

L'addio al Roland Garros e i prossimi impegni

Nonostante l'uscita di scena dal suo amato Roland Garros, Gael Monfils ha annunciato che continuerà a giocare fino al termine della stagione agonistica. La sua intenzione è quella di concludere la sua gloriosa carriera professionistica al Masters di Parigi-Bercy, un altro evento di grande prestigio nel suo paese.

Il suo addio allo Slam di casa è stato caratterizzato da un'atmosfera intensa e da una sentita partecipazione emotiva da parte del pubblico, che ha voluto rendere omaggio a uno dei protagonisti più carismatici e amati del tennis francese e internazionale.

Grazie a questa importante vittoria, Hugo Gaston accede al secondo turno del torneo, dove affronterà il tennista Francisco Cerundolo. Monfils, invece, lascia il torneo parigino con la consapevolezza di aver dato il massimo, ancora una volta, davanti ai suoi fedeli tifosi e alla sua famiglia, in un'ultima, memorabile apparizione sulla terra rossa più famosa del mondo, che ha segnato la fine di un'era per il tennis francese.