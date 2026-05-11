Le wild card per il Roland-Garros 2026 sono state annunciate. Tra i nomi di spicco figurano Stan Wawrinka, campione 2015, e Gaël Monfils, icona francese. Entrambi, prossimi al ritiro, faranno la loro ultima apparizione sulla terra rossa parigina. La lista include giovani promesse e atleti da accordi tra federazioni.

Tabellone maschile: invitati

Nel tabellone maschile figurano, oltre a Wawrinka e Monfils, Nishesh Basavareddy (Stati Uniti), Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Géa, Moïse Kouamé e Adam Walton (Australia). Il diciottenne francese Moïse Kouamé debutta nel main draw.

Per le qualificazioni maschili, assegnate wild card a Florent Bax, Robin Bertrand, Sean Cuenin, Thomas Faurel, Antoine Ghibaudo, David Goffin (Belgio), Sascha Gueymard Wayenburg, Calvin Hemery e Daniel Jade.

Tabellone femminile: debutti e conferme

Nel tabellone femminile, le wild card sono andate a Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Léolia Jeanjean, Emerson Jones (Australia), Sarah Rakotomanga, Alice Tubello e Akasha Urhobo (Stati Uniti). La diciassettenne Ksenia Efremova, vincitrice dello junior Australian Open, debutta al Roland-Garros tra le promesse più attese. Per le qualificazioni femminili, selezionate Eleejah Inisan, Selena Janicijevic, Tahlia Kokkinis, Manon Léonard, Kristina Mladenovic, Amandine Monnot, Daphnée Mpetshi Perricard, Chloé Paquet e Margaux Rouvroy.

Tradizione e accordi internazionali

Le wild card riflettono la tradizione di valorizzare i talenti francesi e rispettare accordi di reciprocità con Stati Uniti e Australia, permettendo a giovani promesse straniere l’esperienza del Grande Slam parigino. L’inclusione di Basavareddy, Walton, Jones e Urhobo testimonia l’apertura del torneo ai migliori prospetti internazionali. L’edizione 2026 è un’edizione di passaggio, con l’addio di due grandi protagonisti e l’ingresso di nuove generazioni pronte a lasciare il segno.