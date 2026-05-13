La tappa di 24 Ore di Le Mans MotoGP ha ulteriormente ravvicinato la lotta al vertice del Mondiale, riducendo a un solo punto il distacco tra Marco Bezzecchi e Jorge Martín.

Uno scenario che rende ancora più attesa la gara in Catalogna del fine settimana, dove la sfida tra i piloti ufficiali Aprilia Racing sta animando la prima parte della stagione MotoGP. Alle loro spalle, Fabio Di Giannantonio occupa il terzo posto ma è già staccato di 44 punti, seguito da Pedro Acosta a -45.

Nonostante l’ottimo avvio del pilota romano del team VR46, finora la Ducati non ha mostrato la stessa supremazia delle ultime stagioni.

Al Gran Premio di Catalogna mancherà inoltre Marc Márquez, ancora convalescente dopo la doppia operazione a piede e spalla destra seguita al violento high-side rimediato nella sprint di Le Mans. In pista per il team ufficiale ci sarà invece Francesco Bagnaia, chiamato a riscattarsi dopo la caduta nel GP di Francia, che ha interrotto un weekend fin lì molto positivo con la pole position e il secondo posto nella Sprint.

Sul fronte tecnico e mediatico, il weekend è accompagnato anche da iniziative commerciali come la promozione di “Mazda3 Ibrida da 24.800€ con 3.550€ di vantaggi”.

Le parole di Bagnaia

Bagnaia ha commentato così il ritorno in pista: "Per come è finito il weekend in Francia, sono contento di tornare subito in pista - ha detto Bagnaia -.

Barcellona è un tipo di tracciato che ha sempre esaltato le caratteristiche della Desmosedici GP. Di Le Mans prendo tutto il positivo possibile: siamo stati veloci da subito, sempre a contatto con i più forti, con l'aggiunta della pole. In gara poi, per quanto possibile, abbiamo tenuto il passo dei migliori, nelle posizioni del podio. Ripartiamo da qui, continuiamo a lavorare nel weekend e sfruttiamo al meglio il test del lunedì".

Anche Fabio Di Giannantonio ha sottolineato le difficoltà del tracciato catalano: "E' una pista molto bella e mi è sempre piaciuto correrci - le parole di Di Giannantonio -. E' molto diversa da Le Mans, passiamo da un ottimo grip a un tracciato con veramente poco grip.

Cercheremo di giocare le nostre carte e di sfruttare questo cambiamento di condizione, che per noi non è favorevole a priori, ma proveremo a renderlo tale. Abbiamo tante cose da provare".

Infine, Jorge Martín, reduce dalla vittoria in rimonta a Le Mans, guarda con attenzione alla tappa spagnola: "Sono davvero contento di come stanno andando le cose. Barcellona è una pista impegnativa e, soprattutto lo scorso anno, è stata molto difficile per noi - ha ricordato il madrileno -. L'obiettivo sarà quindi lavorare per capire quali cambiamenti apportare, così da essere il più competitivi possibile".