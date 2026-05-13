La numero uno del tennis mondiale, Aryna Sabalenka, ha recentemente svelato a Vogue Italia dettagli inediti sulle sue abitudini di viaggio e la sua passione amatoriale per la fotografia. L'atleta, nota per la sua determinazione in campo, predilige soggetti ben definiti.

Tra gli oggetti indispensabili in viaggio, Sabalenka include la sua macchina fotografica e snack per il suo cane Ash, di cinque mesi. La tennista ha dichiarato: “Amo scattare foto a me stessa, al mio cane, ai momenti divertenti con il mio team, al mio fidanzato. Fotografo le cose belle che mi circondano.

In pratica, immortalò quasi tutto, tranne il cibo”.

La passione per la fotografia e la vita privata

La campionessa bielorussa ha sottolineato come la fotografia sia centrale nella sua routine quotidiana. Questa passione le permette di catturare non solo i trionfi sportivi, ma anche i momenti più intimi e personali. Sabalenka trova ispirazione nelle piccole cose e apprezza la capacità delle immagini di conservare ricordi, pur mantenendo la regola di non fotografare mai il cibo.

Oltre agli autoritratti, Sabalenka dedica spesso i suoi scatti al cane Ash e alle persone a lei più vicine, rivelando una vita lontana dai riflettori del campo, ricca di affetti e interessi che la accompagnano nei viaggi per i tornei internazionali.

Stile e personalità in campo

Non solo fotografia: Aryna Sabalenka si distingue per le sue scelte di stile sul campo da tennis. Ha recentemente svelato sui social media il suo nuovo completo per il Roland Garros: un bodysuit rosso e nero firmato Nike, che ha attirato l'attenzione di fan e addetti ai lavori. La tennista ha spesso dichiarato di esprimere la sua personalità tramite abbigliamento e accessori, vedendo la moda come un modo per raccontarsi in campo e fuori.

La sua attenzione ai dettagli e alla cura dell'immagine personale si riflette anche nelle collaborazioni con importanti brand di moda e gioielleria. Queste partnership confermano la volontà di Sabalenka di esprimere la propria creatività in ogni aspetto della sua vita, professionale e privata.