Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis, raggiungendo la semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma. Con una vittoria convincente su Andrey Rublev (6-2, 6-4), il numero uno del mondo ha stabilito un nuovo record assoluto di 32 vittorie consecutive nei tornei ATP Masters 1000, superando il primato precedentemente condiviso con Novak Djokovic.

La partita, durata 90 minuti, ha visto Sinner protagonista di una prestazione solida. Nonostante un servizio non sempre impeccabile, l'azzurro ha compensato con risposte incisive e colpi potenti, mettendo in costante difficoltà Rublev.

Sinner ha convertito quattro delle cinque palle break, chiudendo con 16 vincenti e soli 10 errori non forzati. Rublev, al contrario, ha registrato un bilancio negativo (10 vincenti contro 25 errori non forzati), faticando a trovare ritmo e continuità.

Un traguardo storico per Sinner

Il cammino trionfale di Sinner nei Masters 1000 è iniziato lo scorso novembre a Parigi e include già cinque titoli consecutivi. La vittoria su Rublev segna la sua 32esima affermazione di fila e la sesta semifinale consecutiva in un Masters 1000. Questo lo rende il secondo uomo nella storia, dopo Rafael Nadal (2010-2011), a raggiungere le semifinali nei primi cinque Masters 1000 stagionali. Sinner si conferma un punto di riferimento per il tennis italiano, essendo il secondo azzurro nell’era Open, dopo Adriano Panatta (1976 e 1978), a qualificarsi per più semifinali a Roma.

Durante l'incontro, Sinner ha dimostrato una grande solidità mentale. Nel primo set, ha annullato due palle break nel game d'apertura e altre due nel terzo, prendendo il largo e chiudendo il set 6-2. Anche nel secondo set, dopo un inizio deciso, ha resistito al tentativo di rimonta di Rublev, gestendo con maestria il vantaggio e sigillando la vittoria con un ace sul match point, dimostrando freddezza nei momenti cruciali.

Verso la finale di Roma

Con questo successo, Sinner raggiunge la sua 27esima vittoria consecutiva in questa stagione, a sottolineare la sua straordinaria forma. Ora si prepara ad affrontare in semifinale il vincente tra Daniil Medvedev e il lucky loser Martín Landaluce. Il tennista italiano, con un bilancio stagionale di 34 vittorie e sole 2 sconfitte su 36 incontri, ha l'obiettivo di conquistare la sua prima finale agli Internazionali d’Italia, coronando un percorso eccezionale.

Il risultato ottenuto a Roma non solo conferma la costante crescita di Sinner, ma lo consacra definitivamente tra i grandi protagonisti del circuito mondiale, proiettandolo verso nuovi, ambiziosi obiettivi nel tennis internazionale.