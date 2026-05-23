Il Roland Garros vedrà l'assenza di due protagonisti attesi nel torneo di doppio: Jasmine Paolini e Arthur Fils. La tennista italiana ha optato per concentrarsi esclusivamente sul singolare, motivata da un lieve problema al piede. Il giovane talento francese, invece, ha annunciato il suo forfait a causa di un infortunio all'anca, una decisione strategica per preservarsi in vista della cruciale stagione sull'erba.

La scelta di Jasmine Paolini: priorità al singolare

Jasmine Paolini non parteciperà al torneo di doppio del Roland Garros. Questa rinuncia significa che non potrà difendere il prestigioso titolo conquistato lo scorso anno al fianco della sua compagna Sara Errani.

La decisione è stata presa in seguito a un lieve problema a un piede, che ha consigliato alla tennista toscana di privilegiare la sua partecipazione nel singolare. Tale scelta ha permesso a Sara Errani di trovare una nuova partner per il doppio, la giovane austriaca Lilli Tagger. La coppia Paolini-Errani aveva in precedenza raggiunto traguardi significativi, vincendo insieme ben nove tornei e conquistando la vetta mondiale nel ranking di doppio. La strategia attuale di Paolini riflette una gestione prudente delle proprie condizioni fisiche, non ottimali, con l'obiettivo di massimizzare le sue performance nel torneo individuale.

Arthur Fils: forfait per l'anca e sguardo all'erba

Anche Arthur Fils, attualmente al numero 19 del ranking ATP, ha annunciato il suo forfait alla vigilia dell'inizio del torneo maschile.

Il giovane atleta francese aveva già dovuto ritirarsi dagli Internazionali di Roma a causa di un persistente dolore all'anca. Spiegando la sua decisione, Fils ha sottolineato l'importanza di non correre rischi e di dedicarsi al recupero per essere pienamente pronto per la prossima stagione sull'erba. Il ventunenne, che vanta un curriculum di tutto rispetto con semifinali nei Masters 1000 di Miami e Madrid e una vittoria all'ATP 500 di Barcellona, avrebbe dovuto affrontare al primo turno il veterano svizzero Stan Wawrinka. La sua assenza dal torneo parigino è un segnale chiaro della sua volontà di tutelare la propria salute a lungo termine.

Implicazioni e prospettive future

Le scelte di Jasmine Paolini e Arthur Fils, seppur diverse nelle motivazioni specifiche, convergono nella comune necessità di gestire al meglio la propria condizione fisica in un calendario tennistico sempre più intenso.

Per Paolini, la rinuncia al doppio interrompe temporaneamente una partnership di grande successo con Sara Errani, ma evidenzia la sua determinazione a concentrarsi sul singolare, dove le sue ambizioni sono elevate. Per Fils, il forfait rappresenta una decisione lungimirante. Dopo un periodo di circa un anno e mezzo condizionato da vari infortuni, la priorità è evitare ricadute e prepararsi al meglio per la stagione sull'erba, un palcoscenico importante per la sua promettente carriera. Entrambi i tennisti dimostrano così una maturità nella gestione della propria carriera, privilegiando la salute e la sostenibilità delle performance future.