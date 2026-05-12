Jasmine Paolini ha annunciato il suo ritiro dal torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, un appuntamento particolarmente sentito per l'atleta azzurra. La decisione, maturata a causa di un infortunio al piede, le ha impedito di scendere in campo insieme alla compagna Sara Errani per affrontare le ceche Linda Noskova e Tereza Valentova negli ottavi di finale. Questa rinuncia significa che la coppia azzurra, campionesse in carica del torneo, non potrà difendere il titolo conquistato nella passata edizione.

L’annuncio è stato diffuso direttamente da Paolini attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, nel quale ha spiegato le motivazioni dietro questa difficile scelta.

“Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede,” ha dichiarato la tennista. Ha poi aggiunto, sottolineando il legame con il torneo: “Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile.” La prospettiva del prossimo grande appuntamento tennistico ha giocato un ruolo cruciale: “Ma con il Roland Garros alle porte, insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore. Grazie a tutti per il supporto.”

Un torneo speciale interrotto dall’infortunio

La rinuncia di Paolini giunge in un momento significativo, considerando il valore che il torneo romano riveste per la numero uno azzurra. L'infortunio al piede, rimediato nel match di esordio, ha compromesso la sua partecipazione nel doppio, dopo che la tennista aveva già affrontato una sconfitta nel tabellone di singolare contro Elise Mertens al terzo turno.

La scelta di fermarsi è stata condivisa con il suo staff, in vista dell’imminente Roland Garros, uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica. La priorità per Paolini è ora il recupero fisico completo, per poter affrontare al meglio il prossimo Slam.

La stagione di Jasmine Paolini e gli obiettivi futuri

La stagione di Jasmine Paolini, nonostante le recenti difficoltà fisiche, si mantiene di alto profilo, caratterizzata da risultati importanti e una crescita costante sia in singolare che in doppio. La decisione di non rischiare ulteriori complicazioni, in vista di un torneo prestigioso come il Roland Garros, evidenzia la strategia della giocatrice e del suo team di puntare a una piena efficienza per i prossimi impegni internazionali.

Sebbene gli Internazionali d’Italia rappresentino un appuntamento particolarmente sentito per Paolini, la sua salute e la preparazione per i tornei maggiori rimangono la priorità assoluta.

La rinuncia al doppio con Sara Errani priva il pubblico romano della possibilità di vedere in campo una delle coppie più attese, ma alimenta la speranza di rivedere presto la tennista toscana protagonista sui campi più prestigiosi del circuito mondiale, pronta a competere ai massimi livelli.