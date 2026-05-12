Il panorama del tennis britannico si arricchisce di una notizia di grande rilievo: Jack Draper, l'attuale numero due nazionale, ha annunciato l'ingresso di Andy Murray nel suo team di allenatori. Questa mossa strategica mira a preparare al meglio Draper per l'imminente stagione sull'erba, un periodo cruciale per le ambizioni del giovane tennista. La decisione segue la recente interruzione del rapporto professionale con Jamie Delgado, al quale Draper ha espresso profonda gratitudine: “Sono molto grato per tutto ciò che Jamie Delgado ha fatto per me in questi sei mesi.

È un allenatore di livello mondiale e una grande persona”, ha dichiarato. Nel frattempo, il supporto della Lawn Tennis Association (LTA) continuerà a essere un pilastro fondamentale per il percorso di Draper, ora affiancato dalla comprovata esperienza di Murray.

Draper, ventiquattrenne londinese, aveva raggiunto un best ranking di numero quattro al mondo lo scorso anno, ma la sua ascesa è stata frenata da una serie sfortunata di infortuni. Questi problemi fisici lo hanno costretto a disertare numerosi appuntamenti importanti del circuito, inclusa una lesione al tendine del ginocchio che gli impedirà di scendere in campo al prestigioso Roland Garros. La sua stagione è iniziata con la partecipazione alla Coppa Davis contro la Norvegia e un torneo a Dubai in febbraio, ma da allora ha disputato solamente otto incontri.

L'ultima apparizione si è conclusa con un ritiro al primo turno contro Tomas Etcheverry a Barcellona, un segnale delle persistenti difficoltà fisiche.

Il ritorno di Andy Murray nel coaching

L'arrivo di Andy Murray nel team di Draper segna un significativo ritorno per l'ex numero uno del mondo e due volte campione di Wimbledon, questa volta in una veste inedita. Murray, infatti, non aveva più assunto un ruolo di allenatore da quando aveva concluso una collaborazione di sei mesi con Novak Djokovic l'anno precedente. Draper ha ribadito l'importanza di questo nuovo supporto: “Nel frattempo continuerò a essere supportato dall'eccellente team della LTA, con l'aggiunta di Andy Murray, che mi supporterà durante tutta la stagione sull'erba”.

Sebbene l'accordo con Murray sia stato definito inizialmente come di breve termine, l'entusiasmo tra i tifosi è palpabile, alimentato dalla prospettiva di vedere Murray guidare quello che molti considerano il suo erede naturale nel tennis britannico.

Prospettive e obiettivi sulla superficie verde

Dopo il Roland Garros, Draper è destinato a scivolare fuori dalla top 50 mondiale, rendendo ancora più urgente la necessità di un rilancio. Il tennista britannico ripone grandi speranze nella guida di Murray, confidando che la sua esperienza possa aiutarlo a ritrovare la forma migliore e la fiducia indispensabile per risalire la classifica. Draper ha apertamente riconosciuto le sfide imposte dagli infortuni e l'importanza di adattare il calendario agonistico per assicurare la longevità della propria carriera.

L'erba, tradizionalmente considerata la sua superficie meno congeniale, si trasforma ora in una doppia opportunità: una sfida da superare e un terreno fertile per dimostrare i progressi. Con il prezioso supporto di Murray, Draper punta a migliorare sensibilmente le sue prestazioni su questa superficie. La stagione sull'erba potrebbe vedere il suo esordio al torneo di Stoccarda, un luogo che evoca ricordi positivi, avendo lì conquistato il suo primo titolo ATP in carriera.