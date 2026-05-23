Benedetta Pilato, ranista italiana, ha espresso prospettive future e riflessioni sul passato al Circolo Canottieri Aniene, ribadendo determinazione e focus.

Los Angeles 2028: occasione olimpica 50m rana

Per le prossime Olimpiadi, Pilato ha sottolineato l'importanza dell'«obiettivo a lungo termine», pur riconoscendo che «quattro anni sembrano tanti». I 50 metri rana sono una «bella occasione», confidando resteranno nel programma olimpico. Forte della sua età ancora favorevole, intende «non fermarmi a Los Angeles, di crearmi altre occasioni», proiettando carriera oltre Los Angeles.

Il caso Singapore: «troppo odio» e il superamento del passato

Sul caso Singapore, Pilato l'ha definita «vicenda particolare», rammaricandosi dell'«odio» ricevuto. «Non meritavo l’odio che ho ricevuto, immagina i miei genitori leggere quei messaggi», ha dichiarato, evidenziando l'impatto emotivo. Con fermezza, ha «cancellato tutto» e si è «concentrata su ciò che deve». Decisione che sottolinea resilienza e volontà di voltare pagina, trasformando le esperienze in motivazione.

Gli Europei: obiettivo imminente e rinnovata determinazione

La nuotatrice ha confermato la rinnovata voglia di arrivare: «Ora sono più vogliosa di arrivare ma sono sempre me stessa». Sulle aspettative esterne: «Attesa su di me?

La creano gli altri». L'obiettivo primario di Benedetta Pilato per l'estate sono gli Europei, cruciali per ambizioni e preparazione.

Pilato si mostra atleta determinata, pronta a superare difficoltà e a concentrarsi sugli impegni, confermando professionalità e passione.