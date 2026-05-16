Con il Giro d'Italia, la stagione dei Grandi Giri del ciclismo è ufficialmente iniziata. Per i corridori che hanno posto il Tour de France come obiettivo primario, la preparazione è ormai entrata nel vivo. Tadej Pogacar ha iniziato la sua marcia di avvicinamento al Tour questa settimana, come ha dichiarato il DS della UAE, Matxín Fernandez.

'Primo ritiro in quota a Sierra Nevada'

Il quattro volte vincitore del Tour ha iniziato la sua preparazione con un ritiro in altura, con una strategia molto diversa rispetto a quella adottata nella prima parte di stagione.

Lasciato l'approccio più orientato alle prestazioni nelle classiche, che gli aveva fatto guadagnare un po' di peso, Pogacar ha ora come obiettivo il ritorno al top sulle grandi salite.

"A partire da venerdì si sta allenando in altura nella Sierra Nevada per prepararsi al Tour de Suisse e al Tour de France. Dopo la Svizzera, tornerà in altura a Isola 2000", ha dichiarato Matxin Fernandez.

Secondo Fernandez, "abbiamo creato un programma adatto a Tadej, e penso sia positivo che si sia concentrato prima sulle classiche e poi abbia concluso il ciclo con il Tour de Romandie, come adattamento alla seconda fase della stagione, che ruota attorno al Tour de France".

'Tadej è uno dei corridori più versatili'

Questo cambio di approccio è essenziale per un campione come Tadej Pogacar che ha nella capacità di passare da un contesto all'altro nel panorama del ciclismo su strada come un elemento che lo rende unico. Come sottolineato da Fernandez, "è il miglior corridore del mondo ed è facile fare una cosa del genere con Tadej. È anche uno dei corridori più versatili al mondo. È il favorito in ogni gara a cui partecipa, anche in gare molto difficili per lui come la Parigi-Roubaix o il Giro delle Fiandre. Esce dalla sua zona di comfort e si butta a capofitto".

Il ritorno in gruppo di Tadej Pogacar è previsto al Tour de Suisse, corsa che ancora manca nel suo palmares e che si corre dal 17 al 21 giugno.

Dopo un secondo periodo di altura, il campione del mondo si presenterà al via del Tour de France, il 4 luglio a Barcellona.

Nell'ultima parte di stagione i punti fissi del suo programma sono le due classiche canadesi del World Tour, i Mondiali, ancora in Canada, e il Giro di Lombardia.