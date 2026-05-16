Jhonatan Narvaez ha conquistato in solitaria la tappa del Giro d’Italia che da Chieti ha condotto i ciclisti a Fermo, firmando così il suo secondo successo in questa edizione della corsa rosa, dopo la vittoria già ottenuta a Cosenza. Nonostante le sfide della giornata, la maglia rosa è rimasta saldamente sulle spalle di Afonso Eulalio, mantenendo invariata la classifica generale.

La Tappa: Fuga e Trionfo Solitario

La frazione, lunga 157 chilometri, ha preso il via da Chieti per concludersi nella città di Fermo, caratterizzata dai suoi impegnativi “muri” marchigiani.

Fin dalle prime battute, un gruppo di attaccanti ha cercato fortuna, con Narvaez che si è staccato dal plotone principale in compagnia di Andreas Leknessund e Martin Tjøtta. È stato proprio sui muri marchigiani che l’ecuadoriano ha sferrato l’attacco decisivo, in particolare sul Muro di Capodarco. Con una dimostrazione di forza e resistenza, Narvaez ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, tagliandolo in solitaria e celebrando una meritata vittoria.

Alle sue spalle, il podio è stato completato da Leknessund, giunto con un ritardo di 32 secondi, e Tjøtta, che ha tagliato il traguardo 42 secondi dopo il vincitore. Nel finale di tappa, tra i favoriti per la classifica generale, Jay Hindley e Jonas Vingegaard sono riusciti a guadagnare un esiguo vantaggio di due secondi sugli altri big.

Tuttavia, questo minimo scarto non ha avuto alcun impatto sulla posizione di Afonso Eulalio, che ha conservato la sua maglia rosa, confermando la sua leadership.

Narvaez Protagonista, Eulalio Leader Incontrastato

Il trionfo di Narvaez a Fermo sottolinea la sua notevole abilità nelle tappe caratterizzate da salite brevi e ripide, consolidando la sua reputazione come uno dei protagonisti di questo Giro d'Italia con ben due vittorie all'attivo. La sua performance ha contribuito anche al successo complessivo del team UAE, che ha già collezionato tre vittorie in questa edizione della corsa.

La leadership di Afonso Eulalio, seppur messa alla prova, si è dimostrata ancora una volta solida. Nonostante i tentativi di alcuni avversari di guadagnare terreno, il ciclista ha saputo gestire la situazione, mantenendo la maglia rosa e dimostrando una notevole costanza. La classifica generale rimane quindi invariata nelle posizioni di vertice, promettendo ulteriori emozioni nelle prossime tappe.