Tadej Pogacar ha dominato il Giro di Romandia, aggiudicandosi non solo la classifica generale ma anche l'ultima e decisiva tappa. Lo sloveno ha trionfato nella frazione Lucens-Leysin, lunga 182,8 chilometri, confermando una supremazia incontrastata per tutta la settimana. Con quattro vittorie di tappa su cinque, Pogacar ha lasciato il segno, mancando all'appello solo nel cronoprologo e nella terza frazione.

La tappa conclusiva ha visto Pogacar protagonista di un'azione spettacolare. Sull'ultima e impegnativa salita verso Leysin, ha prontamente risposto all'attacco di Florian Lipowitz.

Dopo aver mantenuto la ruota del ciclista tedesco, Pogacar ha sferrato il suo contrattacco decisivo negli ultimi 400 metri, staccando Lipowitz e tagliando il traguardo con un vantaggio di tre secondi. "Florian ha attaccato per primo e ho fatto davvero un buon lavoro a restare sulla sua ruota. Poi sono partito molto presto nel finale e... phew, ho concluso il lavoro sulla linea", ha dichiarato Pogacar, esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione.

Classifica finale e protagonisti del Giro di Romandia

Nella classifica generale finale, Tadej Pogacar (UAE) ha preceduto Florian Lipowitz, che ha chiuso al secondo posto sia nella tappa che nella graduatoria complessiva. Il connazionale di Pogacar, Primoz Roglic, si è piazzato terzo nella frazione odierna con un ritardo di sette secondi.

L'italiano Lorenzo Fortunato ha mostrato una buona forma, concludendo la tappa al quarto posto e assicurandosi il nono posto nella classifica generale finale. Il margine di Pogacar su Lipowitz nella generale è stato di 42 secondi, mentre il francese Lenny Martinez ha completato il podio, staccato di 2 minuti e 44 secondi.

Oltre al successo nella classifica generale, il campione sloveno ha conquistato anche la maglia della classifica a punti, dimostrando la sua versatilità. Ha superato nettamente il francese Dorian Godon, che si era imposto nel cronoprologo e nella terza tappa. "Ogni corsa è importante. È importante vincere e portare a termine il lavoro della squadra", ha ribadito Pogacar, sottolineando l'importanza di ogni successo per il morale e gli obiettivi del team.

La stagione di Tadej Pogacar e le prospettive future

Il Giro di Romandia ha rappresentato la prima corsa a tappe stagionale per Tadej Pogacar, segnando l'inizio della sua preparazione in vista di un obiettivo cruciale: la difesa del titolo al Tour de France. Il campione del mondo ha concentrato i suoi sforzi sull'esplosività, incrementando la massa muscolare per affrontare al meglio le classiche di primavera. In questa fase della stagione, ha già collezionato un impressionante bottino di quattro vittorie su cinque partecipazioni, mancando il successo solo alla Parigi-Roubaix, dove ha ottenuto un comunque prestigioso secondo posto dietro Wout van Aert.

Il trionfo in Svizzera conferma lo straordinario stato di forma dello sloveno, che ora guarda con grande fiducia ai prossimi appuntamenti.

L'attenzione è già rivolta alla Grande Boucle, il Tour de France, in programma a partire dal 4 luglio. La sua prestazione al Giro di Romandia, caratterizzata da quattro successi parziali e la vittoria finale, rafforza ulteriormente la candidatura di Pogacar tra i principali favoriti della stagione ciclistica internazionale, proiettandolo verso nuove sfide con la determinazione di un vero campione.